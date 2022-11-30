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Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков - РИА Новости, 30.11.2022
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Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков - РИА Новости, 30.11.2022
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления вблизи Цусимского пролива двух китайских бомбардировщиков,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:40
2022-11-30T10:18
в мире
япония
китай
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ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления вблизи Цусимского пролива двух китайских бомбардировщиков, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.Отмечается, что бомбардировщики Xian H-6 ("Сиань H-6") пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря.В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. После этого все объекты ушли на север в сторону материка.Министерство обороны Японии анализирует информацию. Судя по карте полетов, опубликованной ведомством, нарушения воздушного пространства страны не произошло.Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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в мире, япония, китай
В мире, Япония, Китай
08:40 30.11.2022 (обновлено: 10:18 30.11.2022)
 
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков

Япония поднимала истребители из-за появления у Цусимского пролива двух китайских самолетов

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Sadie ColbertИстребитель Mitsubishi F-2 Воздушных сил самообороны Японии
Истребитель Mitsubishi F-2 Воздушных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Sadie Colbert
Истребитель Mitsubishi F-2 Воздушных сил самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления вблизи Цусимского пролива двух китайских бомбардировщиков, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Отмечается, что бомбардировщики Xian H-6 ("Сиань H-6") пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря.
В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. После этого все объекты ушли на север в сторону материка.
Министерство обороны Японии анализирует информацию. Судя по карте полетов, опубликованной ведомством, нарушения воздушного пространства страны не произошло.
Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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