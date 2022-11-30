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Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков - РИА Новости, 30.11.2022
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления вблизи Цусимского пролива двух китайских бомбардировщиков,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:40
2022-11-30T08:40
2022-11-30T10:18
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китай
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ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления вблизи Цусимского пролива двух китайских бомбардировщиков, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.Отмечается, что бомбардировщики Xian H-6 ("Сиань H-6") пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря.В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. После этого все объекты ушли на север в сторону материка.Министерство обороны Японии анализирует информацию. Судя по карте полетов, опубликованной ведомством, нарушения воздушного пространства страны не произошло.Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221128/yaponiya-1834810172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай
08:40 30.11.2022 (обновлено: 10:18 30.11.2022)
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайских бомбардировщиков
Япония поднимала истребители из-за появления у Цусимского пролива двух китайских самолетов