https://ria.ru/20221130/iran-1835214585.html

Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении

Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении - РИА Новости, 30.11.2022

Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении

Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:29

2022-11-30T11:29

2022-11-30T11:29

экономика

александр шохин

иран

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран."Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию - совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - сказал Пейманпак.Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.

https://ria.ru/20221128/avtomobili-1834750166.html

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иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр шохин, иран, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире