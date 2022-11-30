Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/iran-1835214585.html
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении - РИА Новости, 30.11.2022
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:29
2022-11-30T11:29
экономика
александр шохин
иран
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран."Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию - совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - сказал Пейманпак.Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.
https://ria.ru/20221128/avtomobili-1834750166.html
https://ria.ru/20221125/iran-1834110056.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шохин, иран, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Экономика, Александр Шохин, Иран, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
11:29 30.11.2022
 
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении

Россия и Иран договорились о совместных проектах в автопроме, судо- и авиастроении

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.
Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 13:55
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей
"Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию - совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - сказал Пейманпак.
Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:22
Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана
 
ЭкономикаАлександр ШохинИранРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала