https://ria.ru/20221130/iran-1835214585.html
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении - РИА Новости, 30.11.2022
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:29
2022-11-30T11:29
2022-11-30T11:29
экономика
александр шохин
иран
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран."Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию - совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - сказал Пейманпак.Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.
https://ria.ru/20221128/avtomobili-1834750166.html
https://ria.ru/20221125/iran-1834110056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр шохин, иран, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Экономика, Александр Шохин, Иран, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Россия и Иран договорились о совместных проектах в автопроме, судо- и авиастроении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак.
Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин
в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия - Иран.
"Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию - совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", - сказал Пейманпак.
Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.