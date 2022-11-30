В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране
Дипломат Ермаков: настораживает, что США говорят о протестах в Иране, а не о СВПД
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее", - сказал Ермаков.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.