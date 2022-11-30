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В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране - РИА Новости, 30.11.2022
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В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране
В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране
Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:03
2022-11-30T10:03
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
владимир ермаков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков."Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее", - сказал Ермаков.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, владимир ермаков
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Иран, США, Владимир Ермаков
10:03 30.11.2022
 
В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране

Дипломат Ермаков: настораживает, что США говорят о протестах в Иране, а не о СВПД

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее", - сказал Ермаков.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 08:00
Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
09:02
В МИД прокомментировали сообщения о "планах" России производить БПЛА Ирана
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВладимир Ермаков
 
 
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