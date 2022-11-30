https://ria.ru/20221130/iran-1835188112.html

В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране

В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД прокомментировали реакцию США на протесты в Иране

Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:03

2022-11-30T10:03

2022-11-30T10:03

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

сша

владимир ермаков

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков."Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее", - сказал Ермаков.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221129/protesty-1834871416.html

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иран

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, владимир ермаков