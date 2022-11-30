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МИД России заявил о приверженности Ирана нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД России заявил о приверженности Ирана нераспространению ядерного оружия
МИД России заявил о приверженности Ирана нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2022
МИД России заявил о приверженности Ирана нераспространению ядерного оружия
Нет никаких свидетельств, что Тегеран намерен заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:28
2022-11-30T05:28
владимир ермаков
тегеран (город)
россия
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет никаких свидетельств, что Тегеран намерен заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков."Иран был и остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Заключение в 2015 году СВПД помогло окончательно и бесповоротно снять все имевшиеся на тот момент у МАГАТЭ вопросы к Тегерану. После этого на протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов агентства, никаких отклонений от его обязательств выявлено не было", - сказал Ермаков."Нет никаких свидетельств, которые бы указывали на намерение Тегерана когда-либо пересмотреть свое участие в ДНЯО и заняться разработкой ядерного взрывного устройства", - добавил он.По словам Ермакова, домыслы на этот счет раскручиваются теми, "кто либо сам обладает ядерным оружием, либо является неядерным по смыслу ДНЯО государством и охотно квартирует на своей территории иностранное ядерное оружие, участвует в совместных ядерных миссиях", пытаясь доказать всему миру, что с точки зрения Договора о нераспространении ядерного оружия это нормально, хотя на деле это является прямым нарушением договорных обязательств."Западные коллеги любят порассуждать на тему так называемого "потенциала для прорыва" Исламской республики Иран. Но МАГАТЭ никогда не использовало такой критерий оценки распространенческих угроз, поскольку многие другие страны с развитым ядерным топливным циклом, в том числе в Европе, стоят намного ближе к производству ядерного взрывного устройства, нежели Иран", - заключил Ермаков.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
https://ria.ru/20221128/dogovor-1834806012.html
https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html
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владимир ермаков, тегеран (город), россия, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Владимир Ермаков, Тегеран (город), Россия, Иран, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
05:28 30.11.2022
 
МИД России заявил о приверженности Ирана нераспространению ядерного оружия

МИД России: нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нет никаких свидетельств, что Тегеран намерен заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Иран был и остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Заключение в 2015 году СВПД помогло окончательно и бесповоротно снять все имевшиеся на тот момент у МАГАТЭ вопросы к Тегерану. После этого на протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов агентства, никаких отклонений от его обязательств выявлено не было", - сказал Ермаков.
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"Нет никаких свидетельств, которые бы указывали на намерение Тегерана когда-либо пересмотреть свое участие в ДНЯО и заняться разработкой ядерного взрывного устройства", - добавил он.
По словам Ермакова, домыслы на этот счет раскручиваются теми, "кто либо сам обладает ядерным оружием, либо является неядерным по смыслу ДНЯО государством и охотно квартирует на своей территории иностранное ядерное оружие, участвует в совместных ядерных миссиях", пытаясь доказать всему миру, что с точки зрения Договора о нераспространении ядерного оружия это нормально, хотя на деле это является прямым нарушением договорных обязательств.
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"Западные коллеги любят порассуждать на тему так называемого "потенциала для прорыва" Исламской республики Иран. Но МАГАТЭ никогда не использовало такой критерий оценки распространенческих угроз, поскольку многие другие страны с развитым ядерным топливным циклом, в том числе в Европе, стоят намного ближе к производству ядерного взрывного устройства, нежели Иран", - заключил Ермаков.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
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Владимир ЕрмаковТегеран (город)РоссияИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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