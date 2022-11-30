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На территории вокруг завода iPhone в Чжэнчжоу ослабят карантин - РИА Новости, 30.11.2022
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Распространение коронавируса
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На территории вокруг завода iPhone в Чжэнчжоу ослабят карантин
На территории вокруг завода iPhone в Чжэнчжоу ослабят карантин - РИА Новости, 30.11.2022
На территории вокруг завода iPhone в Чжэнчжоу ослабят карантин
Карантинные ограничения на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:40
2022-11-30T17:40
распространение коронавируса
в мире
чжэнчжоу
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Карантинные ограничения на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone, начнут ослаблять с 1 декабря, однако завод находится в своем собственном антиковидном "пузыре", о сроках отмены которого пока не сообщалось.Карантин на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу был введен 2 ноября в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, изначально он должен был действовать только семь дней, но постоянно продлевался из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Власти Чжэнчжоу с 30 ноября отменили всеобщий городской локдаун и разрешили возобновить нормальную жизнь и производство в районах с низким эпидемиологическим риском."Принято решение с 1 декабря перейти к нормализации профилактики и контроля за эпидемией", - говорится в заявлении администрации экономической зоны в соцсети WeChat.Нормализация заключается в том, что с четверга на территории экономической зоны можно будет свободно передвигаться в защитных масках и с 48-часовым отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, компании, супермаркеты, рынки, спортзалы, кафе и рестораны могут возобновить работу при условии соблюдения противоэпидемиологических требований. Приезжающие в экономическую зону люди из других районов города должны показать 48-часовой отрицательный ПЦР-тест, а приезжающие из других регионов страны дополнительно должны будут сделать тест по приезду и еще три теста в течение трех дней.При этом пока неизвестно, в каком режиме продолжит работать завод Foxconn, который в середине октября самостоятельно создал на своей территории так называемый "пузырь" или "замкнутый контур", ужесточив меры борьбы с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию. Никаких заявлений от руководства завода относительно даты отмены действия "замкнутого контура" пока не было.Есть вероятность, что режим "пузыря" продолжит действовать на территории завода как минимум до конца декабря, так как ранее в объявлении о денежных бонусах для сотрудников говорилось, что они могут рассчитывать на премию в 3 тысячи юаней (417 долларов), если проработают 26 дней в декабре в "замкнутом контуре" на территории завода.В конце октября в китайских соцсетях начались обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.Тысячи сотрудников завода Foxconn стали в спешке покидать его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Пока неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели, в СМИ сообщалось, что на производстве не хватает как минимум 10 тысяч работников. На этом фоне Foxconn усилила поиски сотрудников, чтобы полностью восстановить производство, повысила почасовую оплату, стала вводить бонусы для тех, кто остался, кто вернулся, кто привел новых сотрудников.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сотни рабочих завода Foxconn в Чжэнчжоу устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса, по данным источников агентства, беспорядки на заводе в Чжэнчжоу могут привести к снижению производства в объеме до 6 миллионов смартфонов до конца года.Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.
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в мире, чжэнчжоу, китай, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Чжэнчжоу, Китай, Коронавирус COVID-19
17:40 30.11.2022
 
На территории вокруг завода iPhone в Чжэнчжоу ослабят карантин

На территории вокруг завода по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу ослабят карантин

© AP Photo / Ng Han GuanЛюди в защитных масках в Китае
Люди в защитных масках в Китае - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Люди в защитных масках в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Карантинные ограничения на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone, начнут ослаблять с 1 декабря, однако завод находится в своем собственном антиковидном "пузыре", о сроках отмены которого пока не сообщалось.
Карантин на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу был введен 2 ноября в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, изначально он должен был действовать только семь дней, но постоянно продлевался из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Власти Чжэнчжоу с 30 ноября отменили всеобщий городской локдаун и разрешили возобновить нормальную жизнь и производство в районах с низким эпидемиологическим риском.
"Принято решение с 1 декабря перейти к нормализации профилактики и контроля за эпидемией", - говорится в заявлении администрации экономической зоны в соцсети WeChat.
Нормализация заключается в том, что с четверга на территории экономической зоны можно будет свободно передвигаться в защитных масках и с 48-часовым отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, компании, супермаркеты, рынки, спортзалы, кафе и рестораны могут возобновить работу при условии соблюдения противоэпидемиологических требований. Приезжающие в экономическую зону люди из других районов города должны показать 48-часовой отрицательный ПЦР-тест, а приезжающие из других регионов страны дополнительно должны будут сделать тест по приезду и еще три теста в течение трех дней.
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При этом пока неизвестно, в каком режиме продолжит работать завод Foxconn, который в середине октября самостоятельно создал на своей территории так называемый "пузырь" или "замкнутый контур", ужесточив меры борьбы с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию. Никаких заявлений от руководства завода относительно даты отмены действия "замкнутого контура" пока не было.
Есть вероятность, что режим "пузыря" продолжит действовать на территории завода как минимум до конца декабря, так как ранее в объявлении о денежных бонусах для сотрудников говорилось, что они могут рассчитывать на премию в 3 тысячи юаней (417 долларов), если проработают 26 дней в декабре в "замкнутом контуре" на территории завода.
В конце октября в китайских соцсетях начались обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.
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Тысячи сотрудников завода Foxconn стали в спешке покидать его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Пока неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели, в СМИ сообщалось, что на производстве не хватает как минимум 10 тысяч работников. На этом фоне Foxconn усилила поиски сотрудников, чтобы полностью восстановить производство, повысила почасовую оплату, стала вводить бонусы для тех, кто остался, кто вернулся, кто привел новых сотрудников.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что сотни рабочих завода Foxconn в Чжэнчжоу устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса, по данным источников агентства, беспорядки на заводе в Чжэнчжоу могут привести к снижению производства в объеме до 6 миллионов смартфонов до конца года.
Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.
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