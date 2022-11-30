https://ria.ru/20221130/inspektsii-1835184372.html

В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ

В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ

Пока преждевременно оценивать степень готовности США к устранению препятствий к возобновлению инспекций в рамках ДСНВ, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:39

2022-11-30T09:39

2022-11-30T10:05

владимир ермаков

сша

россия

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пока преждевременно оценивать степень готовности США к устранению препятствий к возобновлению инспекций в рамках ДСНВ, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Накануне Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире."Считаем пока преждевременным оценивать степень готовности США двигаться к устранению препятствий на пути к возобновлению инспекционной деятельности по ДСНВ – как объективных, связанных с COVID-19, так и возникших в результате враждебных действий самого Вашингтона",- сказал Ермаков.Он отметил, что в Москве не прекращали "проработку всего спектра имеющихся вопросов на этом направлении, которых немало"."Но у нас нет уверенности, что действия США не приведут к появлению дополнительных трудностей", - сказал Ермаков.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ермаков, сша, россия, политика