https://ria.ru/20221130/inspektsii-1835184372.html
В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ
В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ
Пока преждевременно оценивать степень готовности США к устранению препятствий к возобновлению инспекций в рамках ДСНВ, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:39
2022-11-30T09:39
2022-11-30T10:05
владимир ермаков
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пока преждевременно оценивать степень готовности США к устранению препятствий к возобновлению инспекций в рамках ДСНВ, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Накануне Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире."Считаем пока преждевременным оценивать степень готовности США двигаться к устранению препятствий на пути к возобновлению инспекционной деятельности по ДСНВ – как объективных, связанных с COVID-19, так и возникших в результате враждебных действий самого Вашингтона",- сказал Ермаков.Он отметил, что в Москве не прекращали "проработку всего спектра имеющихся вопросов на этом направлении, которых немало"."Но у нас нет уверенности, что действия США не приведут к появлению дополнительных трудностей", - сказал Ермаков.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221130/ssha-1835180571.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ермаков, сша, россия, политика
Владимир Ермаков, США, Россия, Политика
09:39 30.11.2022 (обновлено: 10:05 30.11.2022)
В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ
Дипломат Ермаков: оценивать готовность США устранять препятствия инспекциям по ДСНВ рано
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пока преждевременно оценивать степень готовности США к устранению препятствий к возобновлению инспекций в рамках ДСНВ, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Накануне Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире
.
"Считаем пока преждевременным оценивать степень готовности США двигаться к устранению препятствий на пути к возобновлению инспекционной деятельности по ДСНВ – как объективных, связанных с COVID-19, так и возникших в результате враждебных действий самого Вашингтона",- сказал Ермаков.
Он отметил, что в Москве
не прекращали "проработку всего спектра имеющихся вопросов на этом направлении, которых немало".
"Но у нас нет уверенности, что действия США не приведут к появлению дополнительных трудностей", - сказал Ермаков.