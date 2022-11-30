https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835424205.html

Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США

Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 30.11.2022

Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США

Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:27

2022-11-30T22:27

2022-11-30T22:27

экономика

джером пауэлл

сша

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год, заявил в среду председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл."Несмотря на ужесточение политики и более медленный (экономический) рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции", - сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.Глава ФРС также допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финрегулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США.

https://ria.ru/20221127/dollar-1834515143.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша