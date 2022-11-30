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Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 30.11.2022
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Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США
Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США
Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:27
2022-11-30T22:27
экономика
джером пауэлл
сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год, заявил в среду председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл."Несмотря на ужесточение политики и более медленный (экономический) рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции", - сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.Глава ФРС также допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финрегулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США.
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экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Джером Пауэлл, США, Федеральная резервная система США
22:27 30.11.2022
 
Глава ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией в США

Пауэлл: ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией вопреки замедлению роста экономики

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год, заявил в среду председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл.
"Несмотря на ужесточение политики и более медленный (экономический) рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции", - сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
Глава ФРС также допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финрегулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США.
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