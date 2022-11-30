https://ria.ru/20221130/infektsiya-1835173956.html

В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 30.11.2022

В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:29

2022-11-30T08:29

2022-11-30T08:29

хабаровский край

хабаровск

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края; по данным регионального Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме."Кишечная инфекция выявлена в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Хабаровска "Детский сад № 75". В медучреждение доставлены 16 воспитанников учреждения с признаками кишечной инфекции. Деятельность детского сада приостановлена до 2 декабря", - рассказала представитель надзорного ведомства.По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, прокуратура Индустриального района Хабаровска проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, уточнили в региональном ведомстве.По данным Роспотребнадзора, заболевание у детей протекало в легкой форме, все они "проходят амбулаторное лечение, установлено медицинское наблюдение".Как сообщает ведомство, в детсаду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей. На настоящий момент в учреждении завершается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, была дезинфекция помещений.

https://ria.ru/20221014/infektsiya-1824171932.html

https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровский край, хабаровск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)