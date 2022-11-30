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В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 30.11.2022
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В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 30.11.2022
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
хабаровский край
хабаровск
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края; по данным регионального Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме."Кишечная инфекция выявлена в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Хабаровска "Детский сад № 75". В медучреждение доставлены 16 воспитанников учреждения с признаками кишечной инфекции. Деятельность детского сада приостановлена до 2 декабря", - рассказала представитель надзорного ведомства.По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, прокуратура Индустриального района Хабаровска проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, уточнили в региональном ведомстве.По данным Роспотребнадзора, заболевание у детей протекало в легкой форме, все они "проходят амбулаторное лечение, установлено медицинское наблюдение".Как сообщает ведомство, в детсаду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей. На настоящий момент в учреждении завершается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, была дезинфекция помещений.
https://ria.ru/20221014/infektsiya-1824171932.html
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хабаровский край
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хабаровский край, хабаровск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
08:29 30.11.2022
 
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции, заболели 16 детей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края; по данным регионального Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме.
"Кишечная инфекция выявлена в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Хабаровска "Детский сад № 75". В медучреждение доставлены 16 воспитанников учреждения с признаками кишечной инфекции. Деятельность детского сада приостановлена до 2 декабря", - рассказала представитель надзорного ведомства.
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По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, прокуратура Индустриального района Хабаровска проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, уточнили в региональном ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, заболевание у детей протекало в легкой форме, все они "проходят амбулаторное лечение, установлено медицинское наблюдение".
Как сообщает ведомство, в детсаду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей. На настоящий момент в учреждении завершается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, была дезинфекция помещений.
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Хабаровский крайХабаровскПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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