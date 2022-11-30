https://ria.ru/20221130/infektsiya-1835173956.html
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 30.11.2022
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
хабаровский край
хабаровск
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края; по данным регионального Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме."Кишечная инфекция выявлена в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Хабаровска "Детский сад № 75". В медучреждение доставлены 16 воспитанников учреждения с признаками кишечной инфекции. Деятельность детского сада приостановлена до 2 декабря", - рассказала представитель надзорного ведомства.По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, прокуратура Индустриального района Хабаровска проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, уточнили в региональном ведомстве.По данным Роспотребнадзора, заболевание у детей протекало в легкой форме, все они "проходят амбулаторное лечение, установлено медицинское наблюдение".Как сообщает ведомство, в детсаду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей. На настоящий момент в учреждении завершается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, была дезинфекция помещений.
https://ria.ru/20221014/infektsiya-1824171932.html
https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, хабаровск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Хабаровский край, Хабаровск, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
В Хабаровске детский сад закрыли из-за вспышки кишечной инфекции, заболели 16 детей
ХАБАРОВСК, 30 ноя - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске закрыли до 2 декабря из-за вспышки кишечной инфекции, в медучреждение были направлены 16 детей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края; по данным регионального Роспотребнадзора, заболевание протекает в легкой форме.
"Кишечная инфекция выявлена в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Хабаровска "Детский сад № 75". В медучреждение доставлены 16 воспитанников учреждения с признаками кишечной инфекции. Деятельность детского сада приостановлена до 2 декабря", - рассказала представитель надзорного ведомства.
По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, прокуратура Индустриального района Хабаровска проверяет деятельность учреждения здравоохранения на предмет организации взаимодействия с органами санитарно-эпидемиологического благополучия населения и учреждениями образования, уточнили в региональном ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, заболевание у детей протекало в легкой форме, все они "проходят амбулаторное лечение, установлено медицинское наблюдение".
Как сообщает ведомство, в детсаду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей. На настоящий момент в учреждении завершается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, была дезинфекция помещений.