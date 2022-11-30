https://ria.ru/20221130/infektsiya-1835158445.html

В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев

В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев - РИА Новости, 30.11.2022

В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев

В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T02:29

2022-11-30T02:29

2022-11-30T09:34

в мире

польша

украина

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.Журналистка отметила, что скорость распространения заболевания вызывает беспокойство. Она сослалась на данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым только с конца июля зарегистрировали почти тысячу случаев заражения.Своим мнением также поделилась специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, которая заявила, что одной из причин роста статистики в этом году стал наплыв украинских беженцев."К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения", — добавила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html

https://ria.ru/20221025/polsha-1826452566.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина