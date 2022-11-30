Рейтинг@Mail.ru
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/infektsiya-1835158445.html
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев - РИА Новости, 30.11.2022
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев
В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:29
2022-11-30T09:34
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.Журналистка отметила, что скорость распространения заболевания вызывает беспокойство. Она сослалась на данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым только с конца июля зарегистрировали почти тысячу случаев заражения.Своим мнением также поделилась специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, которая заявила, что одной из причин роста статистики в этом году стал наплыв украинских беженцев."К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения", — добавила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html
https://ria.ru/20221025/polsha-1826452566.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3743b2738d7e35b8e2d4978ab4f348e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
02:29 30.11.2022 (обновлено: 09:34 30.11.2022)
 
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев

Wirtualna Polska: украинские беженцы спровоцировали в Польше рекордную заболеваемость ВИЧ

© AP Photo / Sergei GritsУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.
"К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было", — говорится в статье.
Журналистка отметила, что скорость распространения заболевания вызывает беспокойство. Она сослалась на данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым только с конца июля зарегистрировали почти тысячу случаев заражения.
Своим мнением также поделилась специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, которая заявила, что одной из причин роста статистики в этом году стал наплыв украинских беженцев.
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 18:53Специальная военная операция на Украине
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
"К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения", — добавила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.
Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:52
Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала