02:29 30.11.2022 (обновлено: 09:34 30.11.2022)
В Польше забили тревогу из-за инфекции после наплыва украинских беженцев
Wirtualna Polska: украинские беженцы спровоцировали в Польше рекордную заболеваемость ВИЧ
© AP Photo / Sergei GritsУкраинские беженцы
© AP Photo / Sergei Grits
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную заболеваемость ВИЧ-инфекцией, написала обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.
"К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было", — говорится в статье.
Журналистка отметила, что скорость распространения заболевания вызывает беспокойство. Она сослалась на данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым только с конца июля зарегистрировали почти тысячу случаев заражения.
Своим мнением также поделилась специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская, которая заявила, что одной из причин роста статистики в этом году стал наплыв украинских беженцев.
"К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения", — добавила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.
Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.
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