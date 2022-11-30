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Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе
Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе - РИА Новости, 30.11.2022
Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе
Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:15
2022-11-30T18:45
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики."В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников", — сказал он на совещании с правительством.Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, "и то не на сто процентов". По его словам, нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.Путин подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.Президент уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.По данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86 процента. В свою очередь, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 12-13 процентов, а в 2023 году цены, как ожидается, будут расти в диапазоне пяти-семи процентов. Минэкономразвития считает, что темп инфляции на будущий год составит 5,5 процента.В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%.В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года.
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Путин: "В январе нужно провести индексацию зарплат бюджетников"
Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:15 30.11.2022 (обновлено: 18:45 30.11.2022)
 
Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.
"В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников", — сказал он на совещании с правительством.
Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, "и то не на сто процентов". По его словам, нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.
Путин подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.

"Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах. Мы приняли специальные решения даже", — добавил он.

Президент уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.
По данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86 процента. В свою очередь, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 12-13 процентов, а в 2023 году цены, как ожидается, будут расти в диапазоне пяти-семи процентов. Минэкономразвития считает, что темп инфляции на будущий год составит 5,5 процента.

В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%.
В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:29
Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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