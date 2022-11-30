https://ria.ru/20221130/indeksatsiya-1835277846.html

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе - РИА Новости, 30.11.2022

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:15

2022-11-30T14:15

2022-11-30T18:45

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики."В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников", — сказал он на совещании с правительством.Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, "и то не на сто процентов". По его словам, нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.Путин подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.Президент уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.По данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86 процента. В свою очередь, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 12-13 процентов, а в 2023 году цены, как ожидается, будут расти в диапазоне пяти-семи процентов. Минэкономразвития считает, что темп инфляции на будущий год составит 5,5 процента.В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%.В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года.

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Путин: "В январе нужно провести индексацию зарплат бюджетников" Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2022-11-30T14:15 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия