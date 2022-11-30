https://ria.ru/20221130/gosti-1835159594.html
Опрос ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости в этом году
Опрос ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости в этом году - РИА Новости, 30.11.2022
Опрос ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости в этом году
Четверть россиян (26%) стала реже ходить в гости, начиная с марта этого года, чаще это стали делать только 7%, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T03:23
2022-11-30T03:23
2022-11-30T03:23
общество
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вциом
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Четверть россиян (26%) стала реже ходить в гости, начиная с марта этого года, чаще это стали делать только 7%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в рамках спецпроекта с РИА Новости.Ходить в гости, собираться с друзьями, коллегами и близкими стали реже с марта этого года 26% россиян. Среди них 31% тех, кому от 45 лет, но только 15% тех, кому от 18 до 24 лет. Чаще это стали делать 7% россиян: 24% тех, кому от 18 до 24 лет, но только 3% тех, кому от 60 лет.Больше половины (56%) ходят в гости и собираются с близкими с такой же периодичностью, как раньше. Среди них 60% мужчин и 53% женщин. Еще 9% как раньше этим не занимались, так и сейчас не занимаются.Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 26 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
Опрос ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости в этом году
Опрос ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости, начиная с марта этого года