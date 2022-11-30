https://ria.ru/20221130/gossluzhba-1835288920.html

Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:42

2022-11-30T14:42

2022-11-30T14:42

россия

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.В соответствии с документом, государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.Уточняется, что государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня. При этом в период приостановления госслужбы документом гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику.

https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, безопасность