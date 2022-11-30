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Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации - РИА Новости, 30.11.2022
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Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации
Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:42
2022-11-30T14:42
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.В соответствии с документом, государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.Уточняется, что государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня. При этом в период приостановления госслужбы документом гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику.
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россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
14:42 30.11.2022
 
Совфед одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Совет Федерации одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.
В соответствии с документом, государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.
Уточняется, что государственная служба возобновляется в день выхода государственного служащего на государственную службу. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня. При этом в период приостановления госслужбы документом гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 15:27
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
 
РоссияСовет Федерации РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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