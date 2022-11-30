https://ria.ru/20221130/gorlovka-1835205501.html

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

украина

донецк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Пантелеймоновка по улице Виноградная, 38 ранен мирный житель. Информацию уточняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221129/donbass-1835033381.html

горловка

украина

донецк

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Варвара Скокшина

иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол, происшествия