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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/gorlovka-1835205501.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
украина
донецк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Пантелеймоновка по улице Виноградная, 38 ранен мирный житель. Информацию уточняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221129/donbass-1835033381.html
горловка
украина
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иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол, Происшествия
10:57 30.11.2022
 
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© Фото очевидцаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото очевидца
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Пантелеймоновка по улице Виноградная, 38 ранен мирный житель. Информацию уточняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаУкраинаДонецкСтиролПроисшествия
 
 
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