https://ria.ru/20221130/gorlovka-1835205501.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
украина
донецк
стирол
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821613090_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db0174b82f468e4c14a71de1a51d2fc2.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Пантелеймоновка по улице Виноградная, 38 ранен мирный житель. Информацию уточняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221129/donbass-1835033381.html
горловка
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821613090_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f2093e2691aae01db672ee40c38c7f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, горловка, украина, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецк, Стирол, Происшествия
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: в Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ