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Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 30.11.2022
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Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 30.11.2022
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:43
2022-11-30T19:44
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 1.00 2 декабря.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Гидрометцентр, Погода, Россия
19:43 30.11.2022 (обновлено: 19:44 30.11.2022)
 
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 1.00 2 декабря.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогодаРоссия
 
 
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