https://ria.ru/20221130/gololeditsa-1835401728.html

Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области

Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 30.11.2022

Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:43

2022-11-30T19:43

2022-11-30T19:44

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 1.00 2 декабря.

https://ria.ru/20221130/galo-1835278680.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия