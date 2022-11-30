https://ria.ru/20221130/gololeditsa-1835401728.html
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области - РИА Новости, 30.11.2022
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:43
2022-11-30T19:43
2022-11-30T19:44
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/79/1481227986_0:309:2842:1908_1920x0_80_0_0_2c231b0eef5290a4b8305416d41c8771.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 1.00 2 декабря.
https://ria.ru/20221130/galo-1835278680.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/79/1481227986_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_5b5d060f5dd3fe77fb366cc36b471a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Гидрометцентр, Погода, Россия
19:43 30.11.2022 (обновлено: 19:44 30.11.2022)
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве и области
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы