https://ria.ru/20221130/golodomor-1835336519.html

МИД прокомментировал резолюцию парламента ФРГ о "голодоморе на Украине"

МИД прокомментировал резолюцию парламента ФРГ о "голодоморе на Украине" - РИА Новости, 30.11.2022

МИД прокомментировал резолюцию парламента ФРГ о "голодоморе на Украине"

Рассматриваемая парламентом ФРГ резолюция о признании "голодомора на Украине" геноцидом, который якобы организовала и поддерживала Россия, абсурдна и искажает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

голодомор

голодомор на украине

в мире

мария захарова

россия

германия

ссср

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рассматриваемая парламентом ФРГ резолюция о признании "голодомора на Украине" геноцидом, который якобы организовала и поддерживала Россия, абсурдна и искажает исторические факты, страны Запада способствовали голоду 30-х годов, требуя от СССР расплачиваться зерном в торговых операциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Парламент ФРГ 30 ноября намерен рассмотреть резолюцию, признающую "голодомор на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который намеренно был организован и поддерживаем Россией."Грубо искажаются исторические факты. С одной стороны, это даже абсурдно доказывать, но мы живем во времена где абсурд становится, к сожалению, частью "новой нормальности" как нам пытаются приподнести...", - сказала она в ходе брифинга.Захарова напомнила, что трагедия 30-х годов затронула многие регионы и народы СССР, а не только Украину и украинцев."Сегодня мы сталкиваемся с идентичной ситуацией, когда Запад вывозит с Украины продовольствие, пополняет собственные запасы, взамен поставляя ей оружие и затягивая конфликт в какую-то страшную черную дыру", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что такая ситуация "выгодна транснациональным корпорациям и военно-промышленному комплексу именно западных стран"."Учитывая, что деньги на словах и документально выделяются киевскому режиму, а при этом возвращаются в те же банки, откуда выходили или вообще не выходят", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

https://ria.ru/20221019/golodomor-1825045349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

голодомор, голодомор на украине, в мире, мария захарова, россия, германия, ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)