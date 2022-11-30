https://ria.ru/20221130/glavar-1835389035.html
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ* - РИА Новости, 30.11.2022
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Кураши. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:55
2022-11-30T18:55
2022-11-30T19:01
россия
исламское государство
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Кураши."Представитель ИГ* объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", - говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya.Как сообщают арабские СМИ, новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, исламское государство, в мире
Россия, Исламское государство, В мире
18:55 30.11.2022 (обновлено: 19:01 30.11.2022)
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
Al-Arabiya сообщила о смерти главаря запрещенной в России группировки ИГ аль-Кураши