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Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ* - РИА Новости, 30.11.2022
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Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ* - РИА Новости, 30.11.2022
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*
Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Кураши. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:55
2022-11-30T19:01
россия
исламское государство
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Кураши."Представитель ИГ* объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", - говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya.Как сообщают арабские СМИ, новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещенная в России
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353
60
россия, исламское государство, в мире
Россия, Исламское государство, В мире
18:55 30.11.2022 (обновлено: 19:01 30.11.2022)
 
Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ*

Al-Arabiya сообщила о смерти главаря запрещенной в России группировки ИГ аль-Кураши

© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства"*
Бойцы Исламского государства* - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства"*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу аль-Хасана аль-Кураши.
"Представитель ИГ* объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", - говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya.
Как сообщают арабские СМИ, новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:28Захват власти в Афганистане талибами
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
 
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