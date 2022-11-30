Рейтинг@Mail.ru
В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/germaniya-1835362121.html
В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей
В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей - РИА Новости, 30.11.2022
В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей
По всей Германии множатся случаи умышленного прокалывания шин у внедорожников, ответственность за это взяла на себя группа экоактивистов "Tire Extinguishers"... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:26
2022-11-30T17:26
в мире
авто
германия
бонн
кельн
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49818/54/498185440_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_3b0b758d808a9ebc9607155c2e281204.jpg
БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. По всей Германии множатся случаи умышленного прокалывания шин у внедорожников, ответственность за это взяла на себя группа экоактивистов "Tire Extinguishers" (анл. "шиногасители"), об этом сообщают как представители самой группы, так и немецкие правоохранители.Как пишет сама группа "шиногасителей", по всему миру в ночь на вторник было проколоты или спущены колёса у порядка 900 внедорожных автомашин.В частности, эко-активисты взяли ответственность за подобные деяния в Бонне. В Кёльне и Вуппертале неизвестные на месте преступления оставили листовки, свидетельствующие о причастности к спуску автошин активистов "Tire Extinguishers", сообщает пресс-служба германской полиции. Были начаты расследования. Пострадали колёса внедорожных автомобилей Audi, BMW, VW, Jaguar, Volvo, Renault, Skoda и Nissan.На листовках и сайте группа сообщает, что они представляют "людей изо всех слоев общества с одной целью: сделать невозможным владение большими, загрязняющими окружающую среду полноприводными автомобилями в городах мира"."Мы защищаемся от изменения климата и загрязнения воздуха", - заявляют представители организации.
https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/kartina-1826129391.html
германия
бонн
кельн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49818/54/498185440_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_50eef97c1d6352fc571a45eca876707c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, германия, бонн, кельн, экология
В мире, Авто, Германия, Бонн, Кельн, Экология
17:26 30.11.2022
 
В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей

В Германии группа эко-активистов Tire Extinguishers массово проколола шины внедорожникам

© РИА Новости / Герман ШелевойПроцесс подготовки к шиномонтажу
Процесс подготовки к шиномонтажу - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Герман Шелевой
Процесс подготовки к шиномонтажу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. По всей Германии множатся случаи умышленного прокалывания шин у внедорожников, ответственность за это взяла на себя группа экоактивистов "Tire Extinguishers" (анл. "шиногасители"), об этом сообщают как представители самой группы, так и немецкие правоохранители.
Как пишет сама группа "шиногасителей", по всему миру в ночь на вторник было проколоты или спущены колёса у порядка 900 внедорожных автомашин.
Продажа зимних шин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 01:15
Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф
В частности, эко-активисты взяли ответственность за подобные деяния в Бонне. В Кёльне и Вуппертале неизвестные на месте преступления оставили листовки, свидетельствующие о причастности к спуску автошин активистов "Tire Extinguishers", сообщает пресс-служба германской полиции. Были начаты расследования. Пострадали колёса внедорожных автомобилей Audi, BMW, VW, Jaguar, Volvo, Renault, Skoda и Nissan.
На листовках и сайте группа сообщает, что они представляют "людей изо всех слоев общества с одной целью: сделать невозможным владение большими, загрязняющими окружающую среду полноприводными автомобилями в городах мира".
"Мы защищаемся от изменения климата и загрязнения воздуха", - заявляют представители организации.
Участники движения Letzte Generation у полотна Клода Моне, залитого картофельным пюре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:56В мире
Немецкие эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
 
В миреАвтоГерманияБоннКельнЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала