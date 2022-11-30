https://ria.ru/20221130/germaniya-1835362121.html

В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей

В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей - РИА Новости, 30.11.2022

В Германии эко-активисты массово прокололи шины автомобилей

По всей Германии множатся случаи умышленного прокалывания шин у внедорожников, ответственность за это взяла на себя группа экоактивистов "Tire Extinguishers"... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:26

2022-11-30T17:26

2022-11-30T17:26

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авто

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бонн

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экология

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. По всей Германии множатся случаи умышленного прокалывания шин у внедорожников, ответственность за это взяла на себя группа экоактивистов "Tire Extinguishers" (анл. "шиногасители"), об этом сообщают как представители самой группы, так и немецкие правоохранители.Как пишет сама группа "шиногасителей", по всему миру в ночь на вторник было проколоты или спущены колёса у порядка 900 внедорожных автомашин.В частности, эко-активисты взяли ответственность за подобные деяния в Бонне. В Кёльне и Вуппертале неизвестные на месте преступления оставили листовки, свидетельствующие о причастности к спуску автошин активистов "Tire Extinguishers", сообщает пресс-служба германской полиции. Были начаты расследования. Пострадали колёса внедорожных автомобилей Audi, BMW, VW, Jaguar, Volvo, Renault, Skoda и Nissan.На листовках и сайте группа сообщает, что они представляют "людей изо всех слоев общества с одной целью: сделать невозможным владение большими, загрязняющими окружающую среду полноприводными автомобилями в городах мира"."Мы защищаемся от изменения климата и загрязнения воздуха", - заявляют представители организации.

https://ria.ru/20221128/shtraf-1834646070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/kartina-1826129391.html

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в мире, авто, германия, бонн, кельн, экология