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"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре - РИА Новости, 30.11.2022
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"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре - РИА Новости, 30.11.2022
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:27
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
россия
природный газ
в мире
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.В ноябре республика закупала газ по 821 доллар за тысячу кубометров."Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в декабре, предварительно составит для АО "Молдовагаз" 785 долларов США за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, объем поставок сохранится на прежнем уровне - 5,7 миллионов кубометров в день.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, россия, природный газ, в мире
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Россия, Природный газ, В мире
18:27 30.11.2022
 
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре

"Молдовагаз": закупочная цена на газ в декабре снизится до 785 долларов за тысячу кубов

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В ноябре республика закупала газ по 821 доллар за тысячу кубометров.
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Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП
"Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в декабре, предварительно составит для АО "Молдовагаз" 785 долларов США за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, объем поставок сохранится на прежнем уровне - 5,7 миллионов кубометров в день.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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