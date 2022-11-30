https://ria.ru/20221130/gaz-1835380911.html
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре - РИА Новости, 30.11.2022
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:27
экономика
молдавия
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в декабре составит 785 долларов за тысячу кубометров, что на 36 долларов меньше, чем в ноябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.В ноябре республика закупала газ по 821 доллар за тысячу кубометров."Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова в декабре, предварительно составит для АО "Молдовагаз" 785 долларов США за тысячу кубометров с учетом теплотворной способности", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, объем поставок сохранится на прежнем уровне - 5,7 миллионов кубометров в день.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221130/chp-1835337181.html
https://ria.ru/20221130/moldaviya-1835305267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, россия, природный газ, в мире
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Россия, Природный газ, В мире
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
"Молдовагаз": закупочная цена на газ в декабре снизится до 785 долларов за тысячу кубов