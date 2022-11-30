https://ria.ru/20221130/gaz-1835353906.html
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.11.2022
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем до 9%, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 13... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:08
2022-11-30T17:08
2022-11-30T17:19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем до 9%, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 13 октября превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись у отметки 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 16.56 мск составляет 1598,4 доллара (+9,2%). Минутами ранее цены достигали 1604,5 доллара (+9,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1464,3 доллара за тысячу кубометров. За день показатель увеличился на 90 долларов (+6,6%).
https://ria.ru/20221130/uniper-1835344305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, природный газ, в мире, цены
Экономика, Европа, Природный газ, В мире, Цены
17:08 30.11.2022 (обновлено: 17:19 30.11.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов впервые с 13 октября