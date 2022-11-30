https://ria.ru/20221130/gaz-1835353906.html

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.11.2022

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем до 9%, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 13... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:08

2022-11-30T17:08

2022-11-30T17:19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем до 9%, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 13 октября превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись у отметки 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 16.56 мск составляет 1598,4 доллара (+9,2%). Минутами ранее цены достигали 1604,5 доллара (+9,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1464,3 доллара за тысячу кубометров. За день показатель увеличился на 90 долларов (+6,6%).

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Владимир Лаврентьев

экономика, европа, природный газ, в мире, цены