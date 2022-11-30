https://ria.ru/20221130/gaz-1835240648.html

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.11.2022

Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 14 октября превысила 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:50

2022-11-30T12:50

2022-11-30T13:42

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 14 октября превысила 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись у отметки 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 13.14 мск составляет 1526,6 доллара (+4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1464,3 доллара за тысячу кубометров. За день показатель увеличился на 90 долларов (+6,6%).Цена на споте по TTF также выросла, следует из данных биржи EEX. Стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" – 30 ноября – составляет около 1430 долларов, что на 6,8% выше, чем днём ранее. Газовые котировки в Европе растут на фоне похолодания и снижения выработки ветряной энергии.По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишинёве и чуть выше нуля градусов в Вене, Берне и Белграде. Выработка электроэнергии из ветра в Европе во вторник опустилась до минимальной с 23 сентября отметки – 7,9%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составляет 19,33% в общем объёме, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221129/gazosnabzhenie-1835118111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, в мире, цены, природный газ