https://ria.ru/20221130/galo-1835278680.html
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик - РИА Новости, 30.11.2022
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:20
2022-11-30T14:20
2022-11-30T14:21
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли его наблюдать.Гало – атмосферное оптическое явление, которые выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в среду в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве."Поскольку условия в разных районах Москвы разные в плане облачности, то в принципе сегодня в утренние часы возможно было образование гало. Хотя условия есть, потому что в воздухе в верхних слоях обитают тонкие мелкие кристаллики, которые преломляют свет и образуют гало вокруг солнца", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20221130/moroz-1835207787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
14:20 30.11.2022 (обновлено: 14:21 30.11.2022)
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
Синоптик Позднякова заявила, что москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду