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Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик - РИА Новости, 30.11.2022
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Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик - РИА Новости, 30.11.2022
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:20
2022-11-30T14:21
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли его наблюдать.Гало – атмосферное оптическое явление, которые выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в среду в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве."Поскольку условия в разных районах Москвы разные в плане облачности, то в принципе сегодня в утренние часы возможно было образование гало. Хотя условия есть, потому что в воздухе в верхних слоях обитают тонкие мелкие кристаллики, которые преломляют свет и образуют гало вокруг солнца", - рассказала Позднякова.
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
14:20 30.11.2022 (обновлено: 14:21 30.11.2022)
 
Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик

Синоптик Позднякова заявила, что москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли его наблюдать.
Гало – атмосферное оптическое явление, которые выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в среду в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве.
"Поскольку условия в разных районах Москвы разные в плане облачности, то в принципе сегодня в утренние часы возможно было образование гало. Хотя условия есть, потому что в воздухе в верхних слоях обитают тонкие мелкие кристаллики, которые преломляют свет и образуют гало вокруг солнца", - рассказала Позднякова.
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