https://ria.ru/20221130/galo-1835278680.html

Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик

Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик - РИА Новости, 30.11.2022

Москвичи могли наблюдать солнечное гало в среду, заявила синоптик

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:20

2022-11-30T14:20

2022-11-30T14:21

москва

общество

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя появившиеся в среду фотографии солнечного гало, заявила РИА Новости, что в столице были условия для его появления, и москвичи действительно могли его наблюдать.Гало – атмосферное оптическое явление, которые выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба. Ранее в среду в СМИ появились фотографии гало, которое, предположительно, наблюдалось в Москве."Поскольку условия в разных районах Москвы разные в плане облачности, то в принципе сегодня в утренние часы возможно было образование гало. Хотя условия есть, потому что в воздухе в верхних слоях обитают тонкие мелкие кристаллики, которые преломляют свет и образуют гало вокруг солнца", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20221130/moroz-1835207787.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна позднякова, погода