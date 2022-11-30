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Президент Южной Осетии посетил зону спецоперации

Президент Южной Осетии посетил зону спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022

Президент Южной Осетии посетил зону спецоперации

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил во вторник зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:21

2022-11-30T13:21

2022-11-30T13:36

алан гаглоев

южная осетия

мелитополь

безопасность

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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ЦХИНВАЛ, 30 ноя – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил во вторник зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова. ⁣⁣⠀"Президент лично посетил расположение бойцов, пообщался с земляками - участниками СВО.⁣⁣ Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополь бойцов обеспечили средствами разведки - это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства. Переданный гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы, а также продукты питания" - сказала пресс-секретарь.⁣⁣⠀⁣⁣⠀Гаглоев поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют. "Глава государства с самого начала спецоперации находится на связи с бойцами из Осетии и хорошо осведомлен о ситуации, знает, в чем в первую очередь они нуждаются", - сказала она, подчеркнув, что гуманитарная помощь будет оказываться систематически.

https://ria.ru/20221018/smotr-1824953792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алан гаглоев, южная осетия, мелитополь, безопасность, вооруженные силы рф