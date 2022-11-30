13:21 30.11.2022 (обновлено: 13:36 30.11.2022)
Президент Южной Осетии посетил зону спецоперации
Глава Южной Осетии Гаглоев посетил зону спецоперации и передал военнослужащим техсредства
© Фото : ИА "Рес"Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с военнослужащими 4-ой военной базы и добровольцами из Южной Осетии в зоне проведения СВО
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с военнослужащими 4-ой военной базы и добровольцами из Южной Осетии в зоне проведения СВО
ЦХИНВАЛ, 30 ноя – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил во вторник зону проведения спецоперации и передал военнослужащим 4-й военной базы и добровольцам из республики технические средства и экипировку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова. ⠀
"Президент лично посетил расположение бойцов, пообщался с земляками - участниками СВО. Во время пребывания в прифронтовом городе Мелитополь бойцов обеспечили средствами разведки - это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другие технические средства. Переданный гуманитарный груз также содержит зимнюю военную экипировку, лекарства первой необходимости, генераторы, а также продукты питания" - сказала пресс-секретарь.⠀
⠀Гаглоев поблагодарил военных за мужество и героизм, которые они ежедневно проявляют. "Глава государства с самого начала спецоперации находится на связи с бойцами из Осетии и хорошо осведомлен о ситуации, знает, в чем в первую очередь они нуждаются", - сказала она, подчеркнув, что гуманитарная помощь будет оказываться систематически.
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