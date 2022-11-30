https://ria.ru/20221130/format-1835312131.html

Ракова обсудила с московскими школьниками новый формат подготовки к ЕГЭ

Ракова обсудила с московскими школьниками новый формат подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 30.11.2022

Ракова обсудила с московскими школьниками новый формат подготовки к ЕГЭ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со старшеклассниками и выпускниками столичных школ, чтобы обсудить новые... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:44

2022-11-30T15:44

2022-11-30T16:48

анастасия ракова

москва

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со старшеклассниками и выпускниками столичных школ, чтобы обсудить новые возможности подготовки к единому государственному экзамену и ответить на вопросы, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города Москвы."Вместе со школами, директорами, самими учащимися и их родителями подумали, как изменить подход к обучению, чтобы оно не создавало лишних препятствий и школьники могли основательно готовиться к экзаменам. Чтобы летом можно было показать свои лучшие результаты и поступить в желанные вузы. Для этого одиннадцатиклассники пройдут всю программу по основным предметам до нового года. И с февраля начнут учиться по гибким учебным планам", - цитируют вице-мэра в сообщении.В пресс-службе сообщили, что помимо процесса обучения, особое внимание во время встречи школьники уделили важности психологической подготовки и эмоционального настроя перед экзаменами. Дети рассказали, как в прошлую субботу прошел их первый пробный ЕГЭ по русскому языку, и отметили важность такого формата для преодоления стресса и подготовки к настоящим экзаменам."На мероприятии присутствовали десятиклассники, одиннадцатиклассники, выпускники и ученики школ, где уже применяется подобный формат углубленной подготовки к экзаменам. Вместе со своими сверстниками они выдвинули идею о продолжении подобных встреч на регулярной основе", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ракова поддержала эту идею и предложила встретиться с ребятами еще раз после экзаменов, чтобы обсудить с ними эффективность принятых мер.В пресс-службе напомнили, что в этом учебном году столичные одиннадцатиклассники будут готовиться к выпускным экзаменам и поступлению в вуз по-новому. Для этого ученики без увеличения нагрузки пройдут всю программу по основным предметам в первом полугодии, а также напишут общегородские контрольные работы в формате ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. На основе результатов контрольных работ школы смогут рекомендовать одиннадцатиклассникам основную или продвинутую группу для подготовки к ЕГЭ на практикумах. Во втором учебном полугодии школьники начнут учиться по гибким учебным планам и будут в группах посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз.При этом часть предметов останется в программе второго полугодия. Одиннадцатиклассники продолжат изучать математику, историю, обществознание, литературу, а также заниматься физкультурой. В профильных и предпрофессиональных классах продолжат изучать профильные предметы по программе до конца учебного года.

https://ria.ru/20220928/meduchrezhdeniya-1820150061.html

https://ria.ru/20220715/obuchenie-1802686846.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ракова , москва, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество