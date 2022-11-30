https://ria.ru/20221130/evrobondy-1835378127.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году - РИА Новости, 30.11.2022

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:14

2022-11-30T18:14

2022-11-30T18:14

евробонды

экономика

россия

национальный расчетный депозитарий (нрд)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в общей сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

https://ria.ru/20221125/bondy-1834188042.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

евробонды, экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), министерство финансов рф (минфин россии)