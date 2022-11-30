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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году - РИА Новости, 30.11.2022
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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году - РИА Новости, 30.11.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:14
2022-11-30T18:14
евробонды
экономика
россия
национальный расчетный депозитарий (нрд)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в общей сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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евробонды, экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), министерство финансов рф (минфин россии)
евробонды, Экономика, Россия, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:14 30.11.2022
 
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 году на 4,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в общей сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:10
Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов
 
евробондыЭкономикаРоссияНациональный расчетный депозитарий (НРД)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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