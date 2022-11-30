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В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами - РИА Новости, 30.11.2022
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В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами
В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами - РИА Новости, 30.11.2022
В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами
В Евросоюзе обеспокоены ростом торговли украинскими беженцами и повышением уровня их сексуальной эксплуатации, пишет издание Euractiv. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:50
2022-11-30T18:58
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе обеспокоены ростом торговли украинскими беженцами и повышением уровня их сексуальной эксплуатации, пишет издание Euractiv.Журналистка также привела слова европейского юриста и главы комитета по правам женщин Роберта Бедрона, который заявлял, что тысячи мигрантов с Украины, в основном женщины, становились жертвами торговли людьми и сейчас цифра пострадавших стремительно растет. Заместитель директора организации ООН Women Europe Джоанна Бишоп, в свою очередь, отметила, что в Европе украинки из-за экономических трудностей и незащищенности "находятся под высоким риском оказаться в сфере проституции или порнографии". С ее словами согласился представитель ОБСЕ Валиан Ричи, который уточнил, что с начала конфликта на Украине случаи изнасилования беженок в странах ЕС участились на 260%.Клара Бауэр-Бабеф в своей статье также привела статистику по Европе. Согласно опубликованным данным, украинцы еще до начала конфликта чаще всего становились жертвами работорговцев. Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что к 2018 году украинцы "продавались" в 29 стран.На прошлой неделе издание Time заявило, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Как указали журналисты, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов, Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах, в Британии подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.Таким образом, пишет издание, европейцы постепенно охладевают к проблемам украинцев и начинают выступать против переоборудования помещений под центры приема беженцев:Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, европа, украина, оон, евросоюз, обсе
В мире, Европа, Украина, ООН, Евросоюз, ОБСЕ
17:50 30.11.2022 (обновлено: 18:58 30.11.2022)
 
В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами

Euractiv: в ЕС зафиксировали всплеск торговли украинскими беженцами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе обеспокоены ростом торговли украинскими беженцами и повышением уровня их сексуальной эксплуатации, пишет издание Euractiv.

"Торговля людьми, а также сексуальное и трудовое рабство в отношении украинских беженцев возрастает. Это отмечают юристы ЕС, некоммерческие организации, гражданские активисты", — рассказала обозреватель издания Клара Бауэр-Бабеф.

Журналистка также привела слова европейского юриста и главы комитета по правам женщин Роберта Бедрона, который заявлял, что тысячи мигрантов с Украины, в основном женщины, становились жертвами торговли людьми и сейчас цифра пострадавших стремительно растет.
Заместитель директора организации ООН Women Europe Джоанна Бишоп, в свою очередь, отметила, что в Европе украинки из-за экономических трудностей и незащищенности "находятся под высоким риском оказаться в сфере проституции или порнографии". С ее словами согласился представитель ОБСЕ Валиан Ричи, который уточнил, что с начала конфликта на Украине случаи изнасилования беженок в странах ЕС участились на 260%.
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Клара Бауэр-Бабеф в своей статье также привела статистику по Европе. Согласно опубликованным данным, украинцы еще до начала конфликта чаще всего становились жертвами работорговцев. Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что к 2018 году украинцы "продавались" в 29 стран.
На прошлой неделе издание Time заявило, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Как указали журналисты, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов, Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах, в Британии подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.
Таким образом, пишет издание, европейцы постепенно охладевают к проблемам украинцев и начинают выступать против переоборудования помещений под центры приема беженцев:
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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