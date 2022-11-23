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Time: европейцам надоели украинские беженцы - РИА Новости, 23.11.2022
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Time: европейцам надоели украинские беженцы
Time: европейцам надоели украинские беженцы - РИА Новости, 23.11.2022
Time: европейцам надоели украинские беженцы
Европа в этом году приняла миллионы украинских беженцев, но с наступлением холодов ее жители все сильнее ощущают усталость от вынужденных гостей, заявил... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:19
2022-11-23T17:40
в мире
украина
европа
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа в этом году приняла миллионы украинских беженцев, но с наступлением холодов ее жители все сильнее ощущают усталость от вынужденных гостей, заявил обозреватель Time Лиза Абенд.Ресурсы европейских стран по приему беженцев с Украины иссякают, все больше государств и регионов начинают сворачивать программы помощи и прекращают принимать новых переселенцев, подчеркивается в статье.Так, с начала кризиса Украину покинули 7,8 миллиона человек, 4,7 миллиона из которых прибыли в Европу. ЕС был готов принять всех беженцев и даже изменил законодательство, упростив поиск работы и социальное обслуживание переселенцев, но кризис затянулся и европейцев все больше волнуют собственные проблемы: инфляция, дефицит топлива, жилья."В такой ситуации появляются первые признаки того, что решимость европейцев начинает ослабевать", — отметила Абенд.В последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев: 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема беженцев, Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах, в Британии подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", в Польше переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну, а Ирландия в октябре объявила, что больше не гарантирует беженцам места для ночлега.Европейцы постепенно охладевают к проблемам украинцев и все больше протестуют, пишет Time. Люди выступают против переоборудования помещений под центры приема беженцев: иногда дело доходит до поджогов, как это произошло с конноспортивным центром в ирландской деревне Килдар."Во многом такая смена настроений отражает общую усталость и недовольство людей необходимостью делиться ресурсами", — пояснила автор.Жители континента недовольны подорожанием практически всех товаров и электроэнергии, а также перегрузкой систем здравоохранения. В некоторых странах остро стоит проблема бездомных на фоне нехватки жилья.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221101/bezhentsy-1828370562.html
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
17:19 23.11.2022 (обновлено: 17:40 23.11.2022)
 
Time: европейцам надоели украинские беженцы

Обозреватель Time Абенд: европейцы все меньше сочувствуют украинским беженцам

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа в этом году приняла миллионы украинских беженцев, но с наступлением холодов ее жители все сильнее ощущают усталость от вынужденных гостей, заявил обозреватель Time Лиза Абенд.
Ресурсы европейских стран по приему беженцев с Украины иссякают, все больше государств и регионов начинают сворачивать программы помощи и прекращают принимать новых переселенцев, подчеркивается в статье.
Так, с начала кризиса Украину покинули 7,8 миллиона человек, 4,7 миллиона из которых прибыли в Европу. ЕС был готов принять всех беженцев и даже изменил законодательство, упростив поиск работы и социальное обслуживание переселенцев, но кризис затянулся и европейцев все больше волнуют собственные проблемы: инфляция, дефицит топлива, жилья.
"В такой ситуации появляются первые признаки того, что решимость европейцев начинает ослабевать", — отметила Абенд.
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Европейцы постепенно охладевают к проблемам украинцев и все больше протестуют, пишет Time. Люди выступают против переоборудования помещений под центры приема беженцев: иногда дело доходит до поджогов, как это произошло с конноспортивным центром в ирландской деревне Килдар.
"Во многом такая смена настроений отражает общую усталость и недовольство людей необходимостью делиться ресурсами", — пояснила автор.
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