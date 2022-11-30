https://ria.ru/20221130/energopostavki-1835153744.html
Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика
Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика - РИА Новости, 30.11.2022
Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика
Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T00:10
2022-11-30T00:10
2022-11-30T10:21
экономика
цены на нефть
михаил ульянов (дипломат)
фатих бироль
владимир путин
россия
европа
вена
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ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter."Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!" — написал Ульянов.Так он ответил на пост одного из пользователей, который привел слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что "Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента".Глава МЭА Фатих Бирол в октябре заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221129/kitay-1834976107.html
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экономика, цены на нефть, михаил ульянов (дипломат), фатих бироль, владимир путин, россия, европа, вена, международное энергетическое агентство, евросоюз, twitter
Экономика, Цены на нефть, Михаил Ульянов (дипломат), Фатих Бироль, Владимир Путин, Россия, Европа, Вена, Международное энергетическое агентство, Евросоюз, Twitter
00:10 30.11.2022 (обновлено: 10:21 30.11.2022)
Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика
Постпред в Вене Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как энергопоставщика