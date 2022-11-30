https://ria.ru/20221130/energopostavki-1835153744.html

Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика

Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика - РИА Новости, 30.11.2022

Постпред в Вене: Европа потеряла Россию как энергопоставщика

Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T00:10

2022-11-30T00:10

2022-11-30T10:21

экономика

цены на нефть

михаил ульянов (дипломат)

фатих бироль

владимир путин

россия

европа

вена

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ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter."Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!" — написал Ульянов.Так он ответил на пост одного из пользователей, который привел слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что "Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента".Глава МЭА Фатих Бирол в октябре заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221129/kitay-1834976107.html

https://ria.ru/20221129/tseny-1834948631.html

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экономика, цены на нефть, михаил ульянов (дипломат), фатих бироль, владимир путин, россия, европа, вена, международное энергетическое агентство, евросоюз, twitter