https://ria.ru/20221130/emili-1835391074.html

Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"

Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже" - РИА Новости, 30.11.2022

Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"

Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:22

2022-11-30T19:22

2022-11-30T19:22

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лили коллинз

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.В новых сериях героине предстоит принять как минимум два непростых решения. Эмили тайком совмещает две работы. И все потому что она не понимает, уйти ли ей в другую компанию или остаться на старой должности. В личной жизни у девушки тоже кипят страсти. Она втянута в любовный треугольник: ее сердце разрывается между британцем Алфи и французом Габриэлем, соседом шеф-поваром. "Эмили в Париже" — драмеди об американке во Франции. О буднях в Европе девушка рассказывает в блоге. Первый сезон шоу стартовал в 2020 году, а второй — в 2021-м. Главную роль исполнила Лили Коллинз.Новые серии "Эмили в Париже" выйдут 21 декабря.

https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, франция, лили коллинз