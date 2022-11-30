https://ria.ru/20221130/emili-1835391074.html
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже" - РИА Новости, 30.11.2022
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"
Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:22
2022-11-30T19:22
2022-11-30T19:22
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лили коллинз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.В новых сериях героине предстоит принять как минимум два непростых решения. Эмили тайком совмещает две работы. И все потому что она не понимает, уйти ли ей в другую компанию или остаться на старой должности. В личной жизни у девушки тоже кипят страсти. Она втянута в любовный треугольник: ее сердце разрывается между британцем Алфи и французом Габриэлем, соседом шеф-поваром. "Эмили в Париже" — драмеди об американке во Франции. О буднях в Европе девушка рассказывает в блоге. Первый сезон шоу стартовал в 2020 году, а второй — в 2021-м. Главную роль исполнила Лили Коллинз.Новые серии "Эмили в Париже" выйдут 21 декабря.
https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix, франция, лили коллинз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix, Франция, Лили Коллинз
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере третьего сезона "Эмили в Париже"
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.
В новых сериях героине предстоит принять как минимум два непростых решения.
Эмили тайком совмещает две работы. И все потому что она не понимает, уйти ли ей в другую компанию или остаться на старой должности.
В личной жизни у девушки тоже кипят страсти. Она втянута в любовный треугольник: ее сердце разрывается между британцем Алфи и французом Габриэлем, соседом шеф-поваром.
"Эмили в Париже" — драмеди об американке во Франции. О буднях в Европе девушка рассказывает в блоге. Первый сезон шоу стартовал в 2020 году, а второй — в 2021-м. Главную роль исполнила Лили Коллинз.
Новые серии "Эмили в Париже" выйдут 21 декабря.