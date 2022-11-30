Рейтинг@Mail.ru
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже" - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221130/emili-1835391074.html
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже" - РИА Новости, 30.11.2022
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"
Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:22
2022-11-30T19:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
франция
лили коллинз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835387951_0:0:2068:1163_1920x0_80_0_0_82c7b18cdc715f079abea9954d4ff83f.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.В новых сериях героине предстоит принять как минимум два непростых решения. Эмили тайком совмещает две работы. И все потому что она не понимает, уйти ли ей в другую компанию или остаться на старой должности. В личной жизни у девушки тоже кипят страсти. Она втянута в любовный треугольник: ее сердце разрывается между британцем Алфи и французом Габриэлем, соседом шеф-поваром. "Эмили в Париже" — драмеди об американке во Франции. О буднях в Европе девушка рассказывает в блоге. Первый сезон шоу стартовал в 2020 году, а второй — в 2021-м. Главную роль исполнила Лили Коллинз.Новые серии "Эмили в Париже" выйдут 21 декабря.
https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835387951_249:0:1980:1298_1920x0_80_0_0_7dd5ec702c5a1d9b06127ef3bf7c6719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, netflix, франция, лили коллинз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix, Франция, Лили Коллинз
19:22 30.11.2022
 
Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере "Эмили в Париже"

Героиня оказалась в любовном треугольнике в трейлере третьего сезона "Эмили в Париже"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Netflix представил трейлер третьего сезона "Эмили в Париже". Ролик опубликован на YouTube-канале стриминга.
В новых сериях героине предстоит принять как минимум два непростых решения.
Эмили тайком совмещает две работы. И все потому что она не понимает, уйти ли ей в другую компанию или остаться на старой должности.
В личной жизни у девушки тоже кипят страсти. Она втянута в любовный треугольник: ее сердце разрывается между британцем Алфи и французом Габриэлем, соседом шеф-поваром.
"Эмили в Париже" — драмеди об американке во Франции. О буднях в Европе девушка рассказывает в блоге. Первый сезон шоу стартовал в 2020 году, а второй — в 2021-м. Главную роль исполнила Лили Коллинз.
Новые серии "Эмили в Париже" выйдут 21 декабря.
Кадр из фильма Чёрный Адам / Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
28 ноября, 19:24Культура
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
 
КультураНовости культурыКино и сериалыNetflixФранцияЛили Коллинз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала