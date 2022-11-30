https://ria.ru/20221130/ekoaktivisty-1835236622.html
Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины
Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины - РИА Новости, 30.11.2022
Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины
Активисты экологического движения Just Stop Oil могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам, начать резать известные произведения, протестуя... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:39
2022-11-30T12:39
2022-11-30T12:39
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам, начать резать известные произведения, протестуя против разработки новых месторождений нефти и газа, заявил представитель движения Алекс де Конинг.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях."Потенциально дело может дойти до этого однажды в будущем, да", - сказал де Конинг телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о полосовании картин в случае эскалации протестов.По его словам, активисты Just Stop Oil "не хотят делать подобные вещи", однако намерены предпринять всё возможное, чтобы остановить добычу ископаемого топлива. В случае эскалации протестов движение "будет вдохновляться" примерами из прошлого, в частности действиями британских суфражисток в начале прошлого века, которые "яростно изрезывали картины, чтобы донести своё послание", добавил он.Телеканал привел в пример эпизод, когда в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон изрезала мясницким ножом картину Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в лондонской Национальной галерее, выступив таким образом против ареста своей соратницы Эммелин Панкхерст.Представитель экодвижения считает "сумасшествием", что людей больше беспокоят протесты активистов в отношении картин, а не судьбы миллионов людей, пострадавших от наводнения в Пакистане. Де Конинг также подтвердил проведение перед Рождеством очередных протестов, которые "по большей части будут представлять блокировку дорог" в Британии.Ранее активисты Just Stop Oil несколько дней подряд выходили на протесты, забираясь на металлические конструкции над дорогой M25 вокруг Лондона, служащие для крепления дорожных знаков. В итоге движение на нескольких участках автомагистрали было заблокировано. В один из дней после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал один офицер полиции. Полиция задержала несколько десятков людей за нарушение общественного порядка, некоторые предстали перед судом.Это не первые инциденты с участием активистов Just Stop Oil – до этого акции протеста продолжались непрерывно больше месяца. Они обливали краской здания МВД, MI5, Банка Англии, а также фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1834067019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карл iii, винсент ван гог, лондон, пакистан, служба безопасности великобритании mi5 , bentley motors, культура, новости культуры
Культура, В мире, Карл III, Винсент Ван Гог, Лондон, Пакистан, Служба безопасности Великобритании MI5 , Bentley Motors, Культура, Новости культуры
Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины
В Just Stop Oil заявили, что могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам, начать резать известные произведения, протестуя против разработки новых месторождений нефти и газа, заявил представитель движения Алекс де Конинг.
Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
"Потенциально дело может дойти до этого однажды в будущем, да", - сказал де Конинг телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о полосовании картин в случае эскалации протестов.
По его словам, активисты Just Stop Oil "не хотят делать подобные вещи", однако намерены предпринять всё возможное, чтобы остановить добычу ископаемого топлива. В случае эскалации протестов движение "будет вдохновляться" примерами из прошлого, в частности действиями британских суфражисток в начале прошлого века, которые "яростно изрезывали картины, чтобы донести своё послание", добавил он.
Телеканал привел в пример эпизод, когда в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон изрезала мясницким ножом картину Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в лондонской Национальной галерее, выступив таким образом против ареста своей соратницы Эммелин Панкхерст.
Представитель экодвижения считает "сумасшествием", что людей больше беспокоят протесты активистов в отношении картин, а не судьбы миллионов людей, пострадавших от наводнения в Пакистане
. Де Конинг также подтвердил проведение перед Рождеством очередных протестов, которые "по большей части будут представлять блокировку дорог" в Британии.
Ранее активисты Just Stop Oil несколько дней подряд выходили на протесты, забираясь на металлические конструкции над дорогой M25 вокруг Лондона
, служащие для крепления дорожных знаков. В итоге движение на нескольких участках автомагистрали было заблокировано. В один из дней после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал один офицер полиции. Полиция задержала несколько десятков людей за нарушение общественного порядка, некоторые предстали перед судом.
Это не первые инциденты с участием активистов Just Stop Oil – до этого акции протеста продолжались непрерывно больше месяца. Они обливали краской здания МВД, MI5
, Банка Англии, а также фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley
, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III
в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.