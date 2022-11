https://ria.ru/20221130/ekoaktivisty-1835236622.html

Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины

Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины - РИА Новости, 30.11.2022

Британские экоактивисты допустили более серьезные атаки на картины

Активисты экологического движения Just Stop Oil могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам, начать резать известные произведения, протестуя... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:39

2022-11-30T12:39

2022-11-30T12:39

культура

в мире

карл iii

винсент ван гог

лондон

пакистан

служба безопасности великобритании mi5

bentley motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831358819_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_4cb1a088e76323e9205b03f436c8474a.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil могут перейти к нанесению более серьезного ущерба картинам, начать резать известные произведения, протестуя против разработки новых месторождений нефти и газа, заявил представитель движения Алекс де Конинг.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях."Потенциально дело может дойти до этого однажды в будущем, да", - сказал де Конинг телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о полосовании картин в случае эскалации протестов.По его словам, активисты Just Stop Oil "не хотят делать подобные вещи", однако намерены предпринять всё возможное, чтобы остановить добычу ископаемого топлива. В случае эскалации протестов движение "будет вдохновляться" примерами из прошлого, в частности действиями британских суфражисток в начале прошлого века, которые "яростно изрезывали картины, чтобы донести своё послание", добавил он.Телеканал привел в пример эпизод, когда в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон изрезала мясницким ножом картину Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в лондонской Национальной галерее, выступив таким образом против ареста своей соратницы Эммелин Панкхерст.Представитель экодвижения считает "сумасшествием", что людей больше беспокоят протесты активистов в отношении картин, а не судьбы миллионов людей, пострадавших от наводнения в Пакистане. Де Конинг также подтвердил проведение перед Рождеством очередных протестов, которые "по большей части будут представлять блокировку дорог" в Британии.Ранее активисты Just Stop Oil несколько дней подряд выходили на протесты, забираясь на металлические конструкции над дорогой M25 вокруг Лондона, служащие для крепления дорожных знаков. В итоге движение на нескольких участках автомагистрали было заблокировано. В один из дней после перекрытия дороги столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал один офицер полиции. Полиция задержала несколько десятков людей за нарушение общественного порядка, некоторые предстали перед судом.Это не первые инциденты с участием активистов Just Stop Oil – до этого акции протеста продолжались непрерывно больше месяца. Они обливали краской здания МВД, MI5, Банка Англии, а также фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1834067019.html

https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831639256.html

https://ria.ru/20221128/ekoaktivisty-1834790618.html

лондон

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, карл iii, винсент ван гог, лондон, пакистан, служба безопасности великобритании mi5 , bentley motors, культура, новости культуры