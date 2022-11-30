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Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022
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Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:46
2022-11-30T23:46
в мире
линн трейси
россия
москва
сша
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла в Москве Линн Трейси.Ранее в госдепе ставили диалог о новом договоре на смену СНВ-3 в зависимость от происходящего вокруг Украины.Трейси также заявила, что приоритетом для нее будет работа по освобождению заключенных в РФ американцев.
https://ria.ru/20221130/inspektsii-1835184372.html
россия
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в мире, линн трейси, россия, москва, сша, договор снв-3
В мире, Линн Трейси, Россия, Москва, США, Договор СНВ-3
23:46 30.11.2022
 
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ

Линн Трейси: переговоры США и России о новом ДСНВ возможны после возобновления инспекций

CC0 / Public domain / Американский дипломат Линн Трейси
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC0 / Public domain /
Американский дипломат Линн Трейси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла в Москве Линн Трейси.
"Президент (США Джо) Байден заявил, что администрация готова к переговорам о новом соглашении о контроле над вооружениями на смену ДСНВ, когда его действие закончится в 2026 году. Но нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем у нас будет диалог о том, что будет следующим", - сказала Трейси на слушаниях в международном комитете сената.
Ранее в госдепе ставили диалог о новом договоре на смену СНВ-3 в зависимость от происходящего вокруг Украины.
Трейси также заявила, что приоритетом для нее будет работа по освобождению заключенных в РФ американцев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 09:39
В МИД оценили готовность США устранять препятствия для инспекций по ДСНВ
 
В миреЛинн ТрейсиРоссияМоскваСШАДоговор СНВ-3
 
 
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