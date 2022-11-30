https://ria.ru/20221130/dsnv-1835431226.html

Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ

Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022

Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ

Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:46

2022-11-30T23:46

2022-11-30T23:46

в мире

линн трейси

россия

москва

сша

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816826535_0:270:1680:1215_1920x0_80_0_0_b3da2e67312edad4a635e419847efc46.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла в Москве Линн Трейси.Ранее в госдепе ставили диалог о новом договоре на смену СНВ-3 в зависимость от происходящего вокруг Украины.Трейси также заявила, что приоритетом для нее будет работа по освобождению заключенных в РФ американцев.

https://ria.ru/20221130/inspektsii-1835184372.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, линн трейси, россия, москва, сша, договор снв-3