https://ria.ru/20221130/dsnv-1835431226.html
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ - РИА Новости, 30.11.2022
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:46
2022-11-30T23:46
2022-11-30T23:46
в мире
линн трейси
россия
москва
сша
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы США вступили в переговоры о соглашении на смену этому, заявила номинированная на пост американского посла в Москве Линн Трейси.Ранее в госдепе ставили диалог о новом договоре на смену СНВ-3 в зависимость от происходящего вокруг Украины.Трейси также заявила, что приоритетом для нее будет работа по освобождению заключенных в РФ американцев.
https://ria.ru/20221130/inspektsii-1835184372.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, линн трейси, россия, москва, сша, договор снв-3
В мире, Линн Трейси, Россия, Москва, США, Договор СНВ-3
Кандидат на пост посла США в России назвала условие переговоров о ДСНВ
Линн Трейси: переговоры США и России о новом ДСНВ возможны после возобновления инспекций