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В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга - РИА Новости, 30.11.2022
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В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга
В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга - РИА Новости, 30.11.2022
В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга
В федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток внесены данные уже о более чем 126 тысячах человек, заявила глава Федерального... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
россия
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток внесены данные уже о более чем 126 тысячах человек, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.В мае президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правоотношения по созданию и развитию федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Регистр должен позволить существенно нарастить число потенциальных доноров костного мозга, что позволит значительно увеличить вероятность нахождения донора для конкретного пациента."С 1 сентября этот регистр заработал, уже сейчас более 126 тысяч доноров в этом регистре",- сказала Скворцова на открытии выставки к 75-летию ФМБА в Совете Федерации.
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россия, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), совет федерации рф, владимир путин
Россия, Общество, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Совет Федерации РФ, Владимир Путин
10:57 30.11.2022
 
В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга

Скворцова: более 126 тысяч доноров костного мозга уже включено в федеральный регистр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток внесены данные уже о более чем 126 тысячах человек, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правоотношения по созданию и развитию федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Регистр должен позволить существенно нарастить число потенциальных доноров костного мозга, что позволит значительно увеличить вероятность нахождения донора для конкретного пациента.
"С 1 сентября этот регистр заработал, уже сейчас более 126 тысяч доноров в этом регистре",- сказала Скворцова на открытии выставки к 75-летию ФМБА в Совете Федерации.
Китайские врачи - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 16:59
В Китае донором органов впервые стала россиянка
 
РоссияОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Совет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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