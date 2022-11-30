https://ria.ru/20221130/donor-1835205034.html

В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга

В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга - РИА Новости, 30.11.2022

В федеральный регистр включили более 126 тысяч доноров костного мозга

В федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток внесены данные уже о более чем 126 тысячах человек, заявила глава Федерального... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

россия

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток внесены данные уже о более чем 126 тысячах человек, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.В мае президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий правоотношения по созданию и развитию федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Регистр должен позволить существенно нарастить число потенциальных доноров костного мозга, что позволит значительно увеличить вероятность нахождения донора для конкретного пациента."С 1 сентября этот регистр заработал, уже сейчас более 126 тысяч доноров в этом регистре",- сказала Скворцова на открытии выставки к 75-летию ФМБА в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221118/donor-1832549315.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), совет федерации рф, владимир путин