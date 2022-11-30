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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.11.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:56
2022-11-30T16:56
2022-11-30T16:56
специальная военная операция на украине
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Ленинском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Ленинского района Донецка пострадал мирный житель