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Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html
Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР
Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР
Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:06
2022-11-30T06:31
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецк
киев
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут, то есть как классические нацисты. Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает", - сказал Гагин.По его словам, по характеру обстрелов видно, что противник находится на максимальной дальности досягаемости оружия."Они стреляют именно по городу, но при этом стреляют не прицельно, сами обстрелы достаточно хаотичны", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html
донецк
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ян гагин, донецк, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецк, Киев, Донецкая Народная Республика
06:06 30.11.2022 (обновлено: 06:31 30.11.2022)
 
Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР

Советник главы ДНР Гагин: Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи и отступление

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут, то есть как классические нацисты. Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает", - сказал Гагин.
По его словам, по характеру обстрелов видно, что противник находится на максимальной дальности досягаемости оружия.
"Они стреляют именно по городу, но при этом стреляют не прицельно, сами обстрелы достаточно хаотичны", - отметил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинДонецкКиевДонецкая Народная Республика
 
 
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