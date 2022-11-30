https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html

Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР

Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 30.11.2022

Киев ударами по Донецку мстит за свои неудачи, заявил советник главы ДНР

Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:06

2022-11-30T06:06

2022-11-30T06:31

специальная военная операция на украине

ян гагин

донецк

киев

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут, то есть как классические нацисты. Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает", - сказал Гагин.По его словам, по характеру обстрелов видно, что противник находится на максимальной дальности досягаемости оружия."Они стреляют именно по городу, но при этом стреляют не прицельно, сами обстрелы достаточно хаотичны", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html

донецк

киев

донецкая народная республика

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ян гагин, донецк, киев, донецкая народная республика