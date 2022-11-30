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Архангельский губернатор доложил Путину о расселении аварийных домов

Архангельский губернатор доложил Путину о расселении аварийных домов - РИА Новости, 30.11.2022

Архангельский губернатор доложил Путину о расселении аварийных домов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации программы переселения жителей из аварийного жилья, в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:06

2022-11-30T17:06

2022-11-30T17:06

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

архангельск

россия

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации программы переселения жителей из аварийного жилья, в частности, сообщил о вводе в строй шести многоэтажных домов и планах по строительству нового жилья, сообщила пресс-служба правительства области.Цыбульский принял участие в совещании "Об открытии социальных объектов" при участии президента РФ. На связь с Путиным глава региона вышел прямо с объекта – новостроек на улице Воронина в Архангельске, возведенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".Ключевой темой совещания, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, стала работа по вводу в строй социальных объектов в российских регионах. Цыбульский поблагодарил специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышение качества жизни."Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются. Серьёзные ресурсы для комплексной модернизации, обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Глава региона сообщил, что поручение президента по повышению темпов переселения людей из аварийного жилья в Архангельской области успешно исполняется. "Сегодня мы вводим в эксплуатацию шесть многоквартирных девятиэтажных домов в Архангельске. Это большой прорыв и результат хорошей командной работы с правительством страны. Первоначально предполагали в этом году ввести всего два дома в Архангельске, но благодаря тому, что смогли найти механизм ускоренного финансирования этой программы, увеличили темп строительства практически в три раза", – отметил Цыбульский.Глава региона подчеркнул, что до конца года на территории области будут введены в строй 17 многоквартирных домов (10 из них уже сданы в эксплуатацию), а в ближайшие два года – еще 74 дома, что позволит улучшить жилищные условия почти для 15 тысяч жителей региона. Он отметил, что для Архангельской области, и особенно для столицы региона, программа расселения аварийного жилья является социально значимым и приоритетным проектом.Кроме того, Цыбульский доложил главе государства и о реализации мероприятий по переселению людей из домов, находящихся под угрозой схода со свай. Эту проблему глава региона поднимал на встрече с Путиным в 2020 году. Глава государства дал поручение, благодаря которому удалось найти механизм финансирования. "И за два года уже 354 жителя этих домов получили новое, полностью благоустроенное жилье. Темпы не снижаем, работать продолжаем. Благодарю вас за то, что поддерживаете один из самых северных регионов России", - резюмировал Цыбульский.Путин поинтересовался, как в регионе оценивают перспективы продолжения строительства жилищных объектов. "Перспективы хорошие, мы увеличили темп расселения аварийного жилья в три раза, к сентябрю 2024 года программу завершим, и все жители, которые живут в аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, переедут в благоустроенное жилье", – сказал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

https://realty.ria.ru/20221102/rasselenie-1828599391.html

https://ria.ru/20221124/pereezd-1834018743.html

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Варвара Скокшина

александр цыбульский, архангельская область, архангельск, россия, владимир путин