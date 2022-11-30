https://ria.ru/20221130/dollar-1835329792.html

Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля - РИА Новости, 30.11.2022

Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 19,39 копейки, до 60,8803 рубля, курс евро - на 33,78 копейки, до 63,0504 рубля,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:14

2022-11-30T16:14

2022-11-30T16:14

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 19,39 копейки, до 60,8803 рубля, курс евро - на 33,78 копейки, до 63,0504 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика