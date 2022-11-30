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Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля - РИА Новости, 30.11.2022
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Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля - РИА Новости, 30.11.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 19,39 копейки, до 60,8803 рубля, курс евро - на 33,78 копейки, до 63,0504 рубля,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:14
2022-11-30T16:14
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 19,39 копейки, до 60,8803 рубля, курс евро - на 33,78 копейки, до 63,0504 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
16:14 30.11.2022
 
Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 60,88 рубля, евро — 63,05 рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 19,39 копейки, до 60,8803 рубля, курс евро - на 33,78 копейки, до 63,0504 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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