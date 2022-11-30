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Российские военные полностью освободили Белогоровку - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/dnr-1835278793.html
Российские военные полностью освободили Белогоровку
Российские военные полностью освободили Белогоровку - РИА Новости, 30.11.2022
Российские военные полностью освободили Белогоровку
На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:20
2022-11-30T15:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны.Потери ВСУ составили:Купянское направлениеМеханизированная и танковая ротная тактические группы ВСУ попытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но их удалось отбросить на исходные позиции.Потери украинских войск:Краснолиманское направлениеТри украинские ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска сумели отразить атаку.Потери ВСУ:Южнодонецкое направлениеСилами трех ротных тактических групп ВСУ попытались организовать контратаку в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка, но были отброшены.Потери украинских войск:Под Днепропетровском российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ "Хортица", где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.Помимо этого, на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221130/polsha-1835283674.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 30.11.2022 (обновлено: 15:03 30.11.2022)
 
Российские военные полностью освободили Белогоровку

Минобороны сообщило об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТанк военнослужащих Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой Народной Республике
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны.
Потери ВСУ составили:
  • до 50 человек;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три самоходные артиллерийские установки;
  • шесть автомобилей.

Купянское направление

Механизированная и танковая ротная тактические группы ВСУ попытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но их удалось отбросить на исходные позиции.
Потери украинских войск:
  • до 50 военнослужащих;
  • десять танков;
  • боевая машина пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • самоходная артиллерийская установка;
  • автомобиль.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:31
Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины

Краснолиманское направление

Три украинские ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска сумели отразить атаку.
Потери ВСУ:
  • более 40 военнослужащих;
  • танк;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • автомобиль с боеприпасами.

Южнодонецкое направление

Силами трех ротных тактических групп ВСУ попытались организовать контратаку в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка, но были отброшены.
Потери украинских войск:
  • более 50 украинских военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • МТ-ЛБ;
  • бронеавтомобиль;
  • четыре автомобиля.
Под Днепропетровском российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ "Хортица", где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.
Помимо этого, на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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