https://ria.ru/20221130/dnr-1835278793.html

Российские военные полностью освободили Белогоровку

Российские военные полностью освободили Белогоровку - РИА Новости, 30.11.2022

Российские военные полностью освободили Белогоровку

На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:20

2022-11-30T14:20

2022-11-30T15:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны.Потери ВСУ составили:Купянское направлениеМеханизированная и танковая ротная тактические группы ВСУ попытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но их удалось отбросить на исходные позиции.Потери украинских войск:Краснолиманское направлениеТри украинские ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска сумели отразить атаку.Потери ВСУ:Южнодонецкое направлениеСилами трех ротных тактических групп ВСУ попытались организовать контратаку в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка, но были отброшены.Потери украинских войск:Под Днепропетровском российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ "Хортица", где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.Помимо этого, на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/polsha-1835283674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)