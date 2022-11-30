14:20 30.11.2022 (обновлено: 15:03 30.11.2022)
Российские военные полностью освободили Белогоровку
Минобороны сообщило об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТанк военнослужащих Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой Народной Республике
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня, сообщили в Минобороны.
Потери ВСУ составили:
- —до 50 человек;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —три самоходные артиллерийские установки;
- —шесть автомобилей.
Купянское направление
Механизированная и танковая ротная тактические группы ВСУ попытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но их удалось отбросить на исходные позиции.
Потери украинских войск:
- —до 50 военнослужащих;
- —десять танков;
- —боевая машина пехоты;
- —два бронетранспортера;
- —самоходная артиллерийская установка;
- —автомобиль.
Краснолиманское направление
Три украинские ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска сумели отразить атаку.
Потери ВСУ:
- —более 40 военнослужащих;
- —танк;
- —четыре боевые машины пехоты;
- —автомобиль с боеприпасами.
Южнодонецкое направление
Силами трех ротных тактических групп ВСУ попытались организовать контратаку в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка, но были отброшены.
Потери украинских войск:
- —более 50 украинских военнослужащих;
- —две боевые машины пехоты;
- —два бронетранспортера;
- —МТ-ЛБ;
- —бронеавтомобиль;
- —четыре автомобиля.
Под Днепропетровском российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ "Хортица", где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.
Помимо этого, на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.