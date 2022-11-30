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В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/dnr-1835202799.html
В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек
В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек - РИА Новости, 30.11.2022
В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка и 11 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:49
2022-11-30T10:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка и 11 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР в среду."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три дрона противника.
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:49 30.11.2022 (обновлено: 10:50 30.11.2022)
 
В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек

В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, "Град" и четыре танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка и 11 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР в среду.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три дрона противника.
Гагин: Украинские войска совершенно не берегут живую силу - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
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