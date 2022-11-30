https://ria.ru/20221130/dnr-1835202799.html

В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек

В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек - РИА Новости, 30.11.2022

В ДНР украинские войска за сутки потеряли более 50 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка и 11 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:49

2022-11-30T10:49

2022-11-30T10:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

народная милиция днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179170_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_ebe188b168f88641ea79ec474f7ad8d7.jpg

ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка и 11 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР в среду."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Град", четыре танка (два Т-72Б, Т-72М1 и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три дрона противника.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, народная милиция днр