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В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами - РИА Новости, 30.11.2022
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами
Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона."В Алешках полицейские задержали диверсанта с двумя автоматами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанный до этого приобрел у местного жителя два автомата Калашникова и патроны, а также две гранаты."Оружие и боеприпасы он приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности. Оружие и боеприпасы изъяты. Ведётся дальнейшая проверка", - подчеркнули в полиции.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами
В городе Алешки Херсонской области задержали диверсанта с гранатами и двумя автоматами