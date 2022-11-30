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В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/diversant-1835256918.html
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами - РИА Новости, 30.11.2022
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами
Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:21
2022-11-30T13:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона."В Алешках полицейские задержали диверсанта с двумя автоматами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанный до этого приобрел у местного жителя два автомата Калашникова и патроны, а также две гранаты."Оружие и боеприпасы он приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности. Оружие и боеприпасы изъяты. Ведётся дальнейшая проверка", - подчеркнули в полиции.
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херсонская область
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херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:21 30.11.2022
 
В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами

В городе Алешки Херсонской области задержали диверсанта с гранатами и двумя автоматами

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона.
"В Алешках полицейские задержали диверсанта с двумя автоматами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанный до этого приобрел у местного жителя два автомата Калашникова и патроны, а также две гранаты.
"Оружие и боеприпасы он приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности. Оружие и боеприпасы изъяты. Ведётся дальнейшая проверка", - подчеркнули в полиции.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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