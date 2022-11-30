https://ria.ru/20221130/diversant-1835256918.html

В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами

В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами - РИА Новости, 30.11.2022

В Херсонской области задержали диверсанта с двумя автоматами

Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:21

2022-11-30T13:21

2022-11-30T13:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Диверсант задержан в городе Алешки Херсонской области, у него изъято два автомата и гранаты, сообщает пресс-служба ГУМВД региона."В Алешках полицейские задержали диверсанта с двумя автоматами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанный до этого приобрел у местного жителя два автомата Калашникова и патроны, а также две гранаты."Оружие и боеприпасы он приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности. Оружие и боеприпасы изъяты. Ведётся дальнейшая проверка", - подчеркнули в полиции.

https://ria.ru/20221129/sbu-1835112808.html

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр