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В России пройдет национальный правовой диктант - РИА Новости, 30.11.2022
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В России пройдет национальный правовой диктант
В России пройдет национальный правовой диктант - РИА Новости, 30.11.2022
В России пройдет национальный правовой диктант
Шестой Всероссийский правовой (юридический) диктант стартует в ближайшую субботу, 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:44
2022-11-30T11:44
россия
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шестой Всероссийский правовой (юридический) диктант стартует в ближайшую субботу, 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России в среду."В этом году его можно будет пройти на английском, китайском, португальском, испанском и арабском языках, принять участие в проекте можно бесплатно на сайте юрдиктант.рф", - сказали в пресс-службе.Участники смогут выбрать "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут вопросы в формате видео.Правовой диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.Диктант можно написать в любое время с 3 по 12 декабря. Максимальное число баллов — 100.
https://ria.ru/20221125/diktant-1834332498.html
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россия, общество
Россия, Общество
11:44 30.11.2022
 
В России пройдет национальный правовой диктант

Шестой Всероссийский правовой диктант пройдет в России 3 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди в аудитории
Люди в аудитории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шестой Всероссийский правовой (юридический) диктант стартует в ближайшую субботу, 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России в среду.
"В этом году его можно будет пройти на английском, китайском, португальском, испанском и арабском языках, принять участие в проекте можно бесплатно на сайте юрдиктант.рф", - сказали в пресс-службе.
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Участники смогут выбрать "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут вопросы в формате видео.
Правовой диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.
Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.
Диктант можно написать в любое время с 3 по 12 декабря. Максимальное число баллов — 100.
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