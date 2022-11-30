06:40 30.11.2022 (обновлено: 16:28 30.11.2022)
В МИД поставили условия для диалога с США по стратегической стабильности
МИД России: реальный диалог с США возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при готовности Вашингтона не пересекать красные линии Москвы в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
"В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши красные линии в области безопасности", — отметил Ермаков.
Ранее на этой неделе временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, в связи с ситуацией вокруг Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.