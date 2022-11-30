https://ria.ru/20221130/dialog-1835165511.html

В МИД поставили условия для диалога с США по стратегической стабильности

В МИД поставили условия для диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД поставили условия для диалога с США по стратегической стабильности

Реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при готовности Вашингтона не пересекать красные линии Москвы в сфере безопасности, заявил в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:40

2022-11-30T06:40

2022-11-30T16:28

владимир ермаков

москва

вашингтон (штат)

украина

договор снв-3

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при готовности Вашингтона не пересекать красные линии Москвы в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.Ранее на этой неделе временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, в связи с ситуацией вокруг Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/vozmuschenie-1835160753.html

москва

вашингтон (штат)

украина

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владимир ермаков, москва, вашингтон (штат), украина, договор снв-3