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Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада - РИА Новости, 30.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html
Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада
Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада - РИА Новости, 30.11.2022
Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада
Строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" города Тюмени завершится в декабре, еще два детсада в регионе открылись в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:32
2022-11-30T15:56
тюменская область
александр моор
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" города Тюмени завершится в декабре, еще два детсада в регионе открылись в течение года.Три из четырех новых дошкольных образовательных учреждений построены в областном центре."Для наших маленьких земляков будет запущено четыре детских сада на тысячу двести мест, включая четыреста мест для детей младше трех лет. Два из них – в селе Евсино Голышмановского городского округа и в тюменском микрорайоне Антипино - уже введены, а еще два – в Тюмени в Ямальском-2 и в районе жилищного комплекса "Ново-Патрушево" запустим до конца года", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания депутатам облдумы.По данным информационного центра правительства региона, запланированные к сдаче детские сады в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" рассчитаны на 320 и 550 мест, введенный в августе в эксплуатацию детсад в микрорайоне "Антипино" - на 318 мест. Отмечается, что детсад в Антипино стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.В 2023 году в Тюмени завершится строительство детсада в микрорайоне "Березняковский" на 360 мест, разрабатывается проектная документация на строительство детсада в "Ново-Комарово" на 520 мест. В планах на следующий год также разработка проектной документации на строительство трех детсадов на 1170 мест в микрорайонах города.
https://ria.ru/20221129/zhile-1835131404.html
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александр моор, тюмень, тюменская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Тюменская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
15:32 30.11.2022 (обновлено: 15:56 30.11.2022)
 

Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" города Тюмени завершится в декабре, еще два детсада в регионе открылись в течение года.
Три из четырех новых дошкольных образовательных учреждений построены в областном центре.
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:47Тюменская область
Тюменская область по темпам ввода жилья лидирует в УрФО
"Для наших маленьких земляков будет запущено четыре детских сада на тысячу двести мест, включая четыреста мест для детей младше трех лет. Два из них – в селе Евсино Голышмановского городского округа и в тюменском микрорайоне Антипино - уже введены, а еще два – в Тюмени в Ямальском-2 и в районе жилищного комплекса "Ново-Патрушево" запустим до конца года", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания депутатам облдумы.
По данным информационного центра правительства региона, запланированные к сдаче детские сады в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" рассчитаны на 320 и 550 мест, введенный в августе в эксплуатацию детсад в микрорайоне "Антипино" - на 318 мест. Отмечается, что детсад в Антипино стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.
В 2023 году в Тюмени завершится строительство детсада в микрорайоне "Березняковский" на 360 мест, разрабатывается проектная документация на строительство детсада в "Ново-Комарово" на 520 мест. В планах на следующий год также разработка проектной документации на строительство трех детсадов на 1170 мест в микрорайонах города.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:33Тюменская область
Тюменский губернатор рассказал о темпах строительства жилья
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменьТюменская областьРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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