https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html

Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада

Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада - РИА Новости, 30.11.2022

Тюменские строители за 2022 год возвели в регионе четыре детских сада

Строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" города Тюмени завершится в декабре, еще два детсада в регионе открылись в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:32

2022-11-30T15:32

2022-11-30T15:56

тюменская область

александр моор

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Строительство двух детских садов в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" города Тюмени завершится в декабре, еще два детсада в регионе открылись в течение года.Три из четырех новых дошкольных образовательных учреждений построены в областном центре."Для наших маленьких земляков будет запущено четыре детских сада на тысячу двести мест, включая четыреста мест для детей младше трех лет. Два из них – в селе Евсино Голышмановского городского округа и в тюменском микрорайоне Антипино - уже введены, а еще два – в Тюмени в Ямальском-2 и в районе жилищного комплекса "Ново-Патрушево" запустим до конца года", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодного послания депутатам облдумы.По данным информационного центра правительства региона, запланированные к сдаче детские сады в микрорайонах "Ново-Патрушево" и "Ямальский-2" рассчитаны на 320 и 550 мест, введенный в августе в эксплуатацию детсад в микрорайоне "Антипино" - на 318 мест. Отмечается, что детсад в Антипино стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.В 2023 году в Тюмени завершится строительство детсада в микрорайоне "Березняковский" на 360 мест, разрабатывается проектная документация на строительство детсада в "Ново-Комарово" на 520 мест. В планах на следующий год также разработка проектной документации на строительство трех детсадов на 1170 мест в микрорайонах города.

https://ria.ru/20221129/zhile-1835131404.html

https://ria.ru/20221125/zhile-1834196675.html

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Наталья Макарова

александр моор, тюмень, тюменская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)