https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html
Экономист рассказал, от каких депозитов лучше держаться подальше
Экономист рассказал, от каких депозитов лучше держаться подальше - РИА Новости, 30.11.2022
Экономист рассказал, от каких депозитов лучше держаться подальше
Банки зачастую анонсируют повышенные ставки по депозитам, но к таким предложениям следует относиться настороженно, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T01:15
2022-11-30T01:15
2022-11-30T01:15
экономика
россия
сергей григорян
вклады
евабета россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банки зачастую анонсируют повышенные ставки по депозитам, но к таким предложениям следует относиться настороженно, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета Россия" Сергей Григорян рассказал.По словам эксперта, слишком высокая ставка (выше диапазона, близкого к действующей ставке рефинансирования) чаще всего указывает на смешанные продукты — классический депозит, на который начисляют повышенную ставку при выполнении определенного условия.Григорян добавил, что подобное условие может быть неплохим для клиента, понимающего работу брокерских счетов, ценных бумаг, операций на фондовом рынке. Отсутствие понимания, как функционирует фондовый рынок, может привести к потере средств вне основного депозита.
https://ria.ru/20221109/vklady-1830102768.html
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экономика, россия, сергей григорян, вклады, евабета россия
Экономика, Россия, Сергей Григорян, Вклады, ЕваБета Россия
Экономист рассказал, от каких депозитов лучше держаться подальше
Экономист Григорян предупредил о дополнительных условиях депозитов с повышенной ставкой