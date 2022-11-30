https://ria.ru/20221130/dengi-1835166130.html

"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского

"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского - РИА Новости, 30.11.2022

"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского

Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:53

2022-11-30T06:53

2022-11-30T09:10

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

мвф

нато

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США.Она отметила, что состояние самого Зеленского превышает 20 миллионов долларов, а выделенные Вашингтоном деньги он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинцев."Именно поэтому запрос на финансирование правительства Украины размером 55 миллиардов долларов кажется таким подозрительным. Это вызывает очевидные вопросы о том, почему нет аудитора для этих гигантских сумм, а также "рыночного полицейского", требующего реформ в качестве условия? И почему выделяемые МВФ и Европой суммы настолько малы, а от США требуют так много?" — задалась она вопросом.Журналистка прокомментировала видеообращение Зеленского к США с требованием "проявить лидерство".Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834780719.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, мвф, нато