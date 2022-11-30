06:53 30.11.2022 (обновлено: 09:10 30.11.2022)
"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского
Обозреватель American Thinker Шоуолтер обвинила Зеленского в растрате денег на бюрократов
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США.
"Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу. Так что теперь Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика еще 55 миллиардов долларов вдогонку к тем 90, уже выделенных конгрессом для Украины", — написала журналист.
Она отметила, что состояние самого Зеленского превышает 20 миллионов долларов, а выделенные Вашингтоном деньги он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинцев.
"Именно поэтому запрос на финансирование правительства Украины размером 55 миллиардов долларов кажется таким подозрительным. Это вызывает очевидные вопросы о том, почему нет аудитора для этих гигантских сумм, а также "рыночного полицейского", требующего реформ в качестве условия? И почему выделяемые МВФ и Европой суммы настолько малы, а от США требуют так много?" — задалась она вопросом.
Журналистка прокомментировала видеообращение Зеленского к США с требованием "проявить лидерство".
"На самом деле он имел в виду "гоните бабки", — резюмировала автор.
Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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