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"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского - РИА Новости, 30.11.2022
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"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского
"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского - РИА Новости, 30.11.2022
"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского
Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:53
2022-11-30T09:10
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США.Она отметила, что состояние самого Зеленского превышает 20 миллионов долларов, а выделенные Вашингтоном деньги он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинцев."Именно поэтому запрос на финансирование правительства Украины размером 55 миллиардов долларов кажется таким подозрительным. Это вызывает очевидные вопросы о том, почему нет аудитора для этих гигантских сумм, а также "рыночного полицейского", требующего реформ в качестве условия? И почему выделяемые МВФ и Европой суммы настолько малы, а от США требуют так много?" — задалась она вопросом.Журналистка прокомментировала видеообращение Зеленского к США с требованием "проявить лидерство".Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, мвф, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, МВФ, НАТО
06:53 30.11.2022 (обновлено: 09:10 30.11.2022)
 
"Гоните бабки": в США пришли в шок от нового требования Зеленского

Обозреватель American Thinker Шоуолтер обвинила Зеленского в растрате денег на бюрократов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер возмутилась требованием Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США.

"Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу. Так что теперь Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика еще 55 миллиардов долларов вдогонку к тем 90, уже выделенных конгрессом для Украины", — написала журналист.

Она отметила, что состояние самого Зеленского превышает 20 миллионов долларов, а выделенные Вашингтоном деньги он тратит на бюрократов, которые получают в разы больше простых украинцев.
"Именно поэтому запрос на финансирование правительства Украины размером 55 миллиардов долларов кажется таким подозрительным. Это вызывает очевидные вопросы о том, почему нет аудитора для этих гигантских сумм, а также "рыночного полицейского", требующего реформ в качестве условия? И почему выделяемые МВФ и Европой суммы настолько малы, а от США требуют так много?" — задалась она вопросом.
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Журналистка прокомментировала видеообращение Зеленского к США с требованием "проявить лидерство".

"На самом деле он имел в виду "гоните бабки", — резюмировала автор.

Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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