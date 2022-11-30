https://ria.ru/20221130/chp-1835337181.html
Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП
Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП - РИА Новости, 30.11.2022
Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, заявила... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:27
2022-11-30T16:27
2022-11-30T16:34
молдавия
в мире
наталья гаврилица
украина
электричество
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, заявила премьер Наталья Гаврилица.Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 6 декабря."К сожалению, нет сомнений, что нужно продлевать действие режима ЧП. Этот инструмент необходим, поскольку у нас нет других вариантов решений, которые могли бы применяться немедленно. Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", - заявила Гаврилица на заседании правительства.Глава МВД Анна Ревенко объяснила необходимость продления чрезвычайного положения ухудшением энергетической ситуации из-за автоматического отключения молдавской системы электроэнергии при обстрелах украинской инфраструктуры. Власти прогнозируют, что республика может сталкиваться с массовыми отключениями электроэнергии минимум раз в неделю, на ликвидацию последствий может уходить от одного до 24 часов. По ее словам, создается угроза для безопасности граждан, возникают проблемы с работой КПП, обеспечением страны энергоресурсами.В случае продления режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и при необходимости принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.
https://ria.ru/20221130/moldaviya-1835305267.html
https://ria.ru/20221130/oppozitsiya-1835228729.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, наталья гаврилица, украина, электричество
Молдавия, В мире, Наталья Гаврилица, Украина, Электричество
16:27 30.11.2022 (обновлено: 16:34 30.11.2022)
Правительство Молдавии одобрило идею продлить режим ЧП
Правительство Молдавии одобрило продление режима ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней
КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса, заявила премьер Наталья Гаврилица.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 6 декабря.
"К сожалению, нет сомнений, что нужно продлевать действие режима ЧП. Этот инструмент необходим, поскольку у нас нет других вариантов решений, которые могли бы применяться немедленно. Решение о продлении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено", - заявила Гаврилица на заседании правительства.
Глава МВД Анна Ревенко объяснила необходимость продления чрезвычайного положения ухудшением энергетической ситуации из-за автоматического отключения молдавской системы электроэнергии при обстрелах украинской инфраструктуры. Власти прогнозируют, что республика может сталкиваться с массовыми отключениями электроэнергии минимум раз в неделю, на ликвидацию последствий может уходить от одного до 24 часов. По ее словам, создается угроза для безопасности граждан, возникают проблемы с работой КПП, обеспечением страны энергоресурсами.
В случае продления режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и при необходимости принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.