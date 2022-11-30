https://ria.ru/20221130/chipy-1835346954.html
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов - РИА Новости, 30.11.2022
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов
Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:55
2022-11-30T16:55
2022-11-30T16:55
россия-китай: главное
китай
технологии
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:33:3184:1824_1920x0_80_0_0_32cf19b0bb929c0d2c670adb7fec971b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к ограничениям со стороны США, пишет газета Financial Times."Китай привлек технологических гигантов Alibaba и Tencent для помощи в разработке полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к дальнейшим ограничениям со стороны США, направленным на ослабление китайских компьютерных мощностей", - говорится в статье.Газета уточняет, что китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов. Также страна хочет уменьшить свою зависимость от компании ARM, принадлежащей японской SoftBank, чьи технологии лежат в основе большинства полупроводников по всему миру. Financial Times добавляет, что консорциум использует RISC-V архитектуру проектирования чипов с открытым исходным кодом, которая стала конкурентом ARM."Наша цель - разработать чипы RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы ARM в наших самых передовых продуктах", - приводит газета слова старшего инженера T-Head, подразделения Alibaba по производству чипов.В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.
https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91400decb9ea7feee54b98d42cc0614c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Пекин
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к ограничениям со стороны США, пишет газета Financial Times.
"Китай привлек технологических гигантов Alibaba и Tencent для помощи в разработке полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к дальнейшим ограничениям со стороны США, направленным на ослабление китайских компьютерных мощностей", - говорится в статье.
Газета уточняет, что китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов. Также страна хочет уменьшить свою зависимость от компании ARM, принадлежащей японской SoftBank
, чьи технологии лежат в основе большинства полупроводников по всему миру. Financial Times добавляет, что консорциум использует RISC-V архитектуру проектирования чипов с открытым исходным кодом, которая стала конкурентом ARM.
"Наша цель - разработать чипы RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы ARM в наших самых передовых продуктах", - приводит газета слова старшего инженера T-Head, подразделения Alibaba по производству чипов.
В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.