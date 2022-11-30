https://ria.ru/20221130/chipy-1835346954.html

Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов

Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов - РИА Новости, 30.11.2022

Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов

Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:55

2022-11-30T16:55

2022-11-30T16:55

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технологии

пекин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к ограничениям со стороны США, пишет газета Financial Times."Китай привлек технологических гигантов Alibaba и Tencent для помощи в разработке полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к дальнейшим ограничениям со стороны США, направленным на ослабление китайских компьютерных мощностей", - говорится в статье.Газета уточняет, что китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов. Также страна хочет уменьшить свою зависимость от компании ARM, принадлежащей японской SoftBank, чьи технологии лежат в основе большинства полупроводников по всему миру. Financial Times добавляет, что консорциум использует RISC-V архитектуру проектирования чипов с открытым исходным кодом, которая стала конкурентом ARM."Наша цель - разработать чипы RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы ARM в наших самых передовых продуктах", - приводит газета слова старшего инженера T-Head, подразделения Alibaba по производству чипов.В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.

https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, технологии, пекин