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Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов - РИА Новости, 30.11.2022
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https://ria.ru/20221130/chipy-1835346954.html
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов - РИА Новости, 30.11.2022
Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов
Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:55
2022-11-30T16:55
россия-китай: главное
китай
технологии
пекин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к ограничениям со стороны США, пишет газета Financial Times."Китай привлек технологических гигантов Alibaba и Tencent для помощи в разработке полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к дальнейшим ограничениям со стороны США, направленным на ослабление китайских компьютерных мощностей", - говорится в статье.Газета уточняет, что китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов. Также страна хочет уменьшить свою зависимость от компании ARM, принадлежащей японской SoftBank, чьи технологии лежат в основе большинства полупроводников по всему миру. Financial Times добавляет, что консорциум использует RISC-V архитектуру проектирования чипов с открытым исходным кодом, которая стала конкурентом ARM."Наша цель - разработать чипы RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы ARM в наших самых передовых продуктах", - приводит газета слова старшего инженера T-Head, подразделения Alibaba по производству чипов.В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.
https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html
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китай, технологии, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Пекин
16:55 30.11.2022
 

Китай привлек Alibaba и Tencent для помощи в разработке чипов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Китая привлекло компании Alibaba и Tencent для стимулирования внутреннего производства полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к ограничениям со стороны США, пишет газета Financial Times.
"Китай привлек технологических гигантов Alibaba и Tencent для помощи в разработке полупроводниковых чипов, поскольку Пекин готовится к дальнейшим ограничениям со стороны США, направленным на ослабление китайских компьютерных мощностей", - говорится в статье.
Газета уточняет, что китайское правительство создало консорциум компаний и исследовательских институтов. Также страна хочет уменьшить свою зависимость от компании ARM, принадлежащей японской SoftBank, чьи технологии лежат в основе большинства полупроводников по всему миру. Financial Times добавляет, что консорциум использует RISC-V архитектуру проектирования чипов с открытым исходным кодом, которая стала конкурентом ARM.
"Наша цель - разработать чипы RISC-V, чтобы заменить ими существующие чипы ARM в наших самых передовых продуктах", - приводит газета слова старшего инженера T-Head, подразделения Alibaba по производству чипов.
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:09
Китай обвинил США в дискриминации из-за экспортных ограничений на чипы
В начале октября текущего года Соединенные Штаты ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
В сентябре 2020 года министерство торговли США ввело экспортные ограничения на поставки американской технологической продукции китайской компании SMIC. Предлогом для этого стали якобы имеющиеся у китайской компании связи с вооруженными силами страны.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииПекин
 
 
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