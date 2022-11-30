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Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
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Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО
Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО
Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:08
2022-11-30T17:33
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Элемент "Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае" прошел экспертизу на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря.Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая, говорится на веб-странице ЮНЕСКО, посвященной включению данного объекта в список.С древних времен китайцы сажают, собирают, делают и пьют чай. Производители чая разработали шесть категорий этого продукта: зеленый, желтый, красный, белый, улун и черный. Вместе с переработанными чаями, такими как цветочные чаи, в Китае насчитывается более 2 тысяч видов чайной продукции.Чай повсеместно присутствует в повседневной жизни китайского народа, поскольку заваренный или вываренный чай подается в семьях, на работе, в чайных домах, заведениях общественного питания и храмах. Напиток также является важной частью социального взаимодействия и церемоний, таких как свадьбы и религиозные ритуалы, добавляет ЮНЕСКО.В настоящее время у Китае есть 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю страна продолжает оставаться мировым лидером.
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Россия-Китай: Главное, Китай, ЮНЕСКО, ООН, Новости культуры, Новости - Туризм
14:08 30.11.2022 (обновлено: 17:33 30.11.2022)
 

Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО

© AP Photo / Xinhua, Hu GuanhuaАктриса в традиционной китайской одежде выступает на чайной церемонии в чайном саду Лунцзиншань в Ханчжоу, Китай
Актриса в традиционной китайской одежде выступает на чайной церемонии в чайном саду Лунцзиншань в Ханчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Xinhua, Hu Guanhua
Актриса в традиционной китайской одежде выступает на чайной церемонии в чайном саду Лунцзиншань в Ханчжоу, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Элемент "Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае" прошел экспертизу на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря.
Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая, говорится на веб-странице ЮНЕСКО, посвященной включению данного объекта в список.
С древних времен китайцы сажают, собирают, делают и пьют чай. Производители чая разработали шесть категорий этого продукта: зеленый, желтый, красный, белый, улун и черный. Вместе с переработанными чаями, такими как цветочные чаи, в Китае насчитывается более 2 тысяч видов чайной продукции.
Чай повсеместно присутствует в повседневной жизни китайского народа, поскольку заваренный или вываренный чай подается в семьях, на работе, в чайных домах, заведениях общественного питания и храмах. Напиток также является важной частью социального взаимодействия и церемоний, таких как свадьбы и религиозные ритуалы, добавляет ЮНЕСКО.
В настоящее время у Китае есть 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю страна продолжает оставаться мировым лидером.
Город Цюаньчжоу - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 11:27Россия-Китай: Главное
Древний город Китая попал в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
 
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