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Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО
Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО
Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:08
2022-11-30T14:08
2022-11-30T17:33
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Элемент "Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае" прошел экспертизу на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря.Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая, говорится на веб-странице ЮНЕСКО, посвященной включению данного объекта в список.С древних времен китайцы сажают, собирают, делают и пьют чай. Производители чая разработали шесть категорий этого продукта: зеленый, желтый, красный, белый, улун и черный. Вместе с переработанными чаями, такими как цветочные чаи, в Китае насчитывается более 2 тысяч видов чайной продукции.Чай повсеместно присутствует в повседневной жизни китайского народа, поскольку заваренный или вываренный чай подается в семьях, на работе, в чайных домах, заведениях общественного питания и храмах. Напиток также является важной частью социального взаимодействия и церемоний, таких как свадьбы и религиозные ритуалы, добавляет ЮНЕСКО.В настоящее время у Китае есть 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю страна продолжает оставаться мировым лидером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, юнеско, оон, новости культуры, новости - туризм
Россия-Китай: Главное, Китай, ЮНЕСКО, ООН, Новости культуры, Новости - Туризм
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Элемент "Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае" прошел экспертизу на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Марокко Рабате
с 28 ноября по 3 декабря.
Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая, говорится на веб-странице ЮНЕСКО, посвященной включению данного объекта в список.
С древних времен китайцы сажают, собирают, делают и пьют чай. Производители чая разработали шесть категорий этого продукта: зеленый, желтый, красный, белый, улун и черный. Вместе с переработанными чаями, такими как цветочные чаи, в Китае
насчитывается более 2 тысяч видов чайной продукции.
Чай повсеместно присутствует в повседневной жизни китайского народа, поскольку заваренный или вываренный чай подается в семьях, на работе, в чайных домах, заведениях общественного питания и храмах. Напиток также является важной частью социального взаимодействия и церемоний, таких как свадьбы и религиозные ритуалы, добавляет ЮНЕСКО.
В настоящее время у Китае есть 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю страна продолжает оставаться мировым лидером.