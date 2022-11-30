https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html

Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО

Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022

Китайская культура чая включена в список объектов ЮНЕСКО

Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:08

2022-11-30T14:08

2022-11-30T17:33

россия-китай: главное

китай

юнеско

оон

новости культуры

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789649304_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_28e41418ead6a0f724bf491649c5df1c.jpg

МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская традиционная техника производства и приготовления чая была включена в список объектов нематериального культурного наследия организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Элемент "Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае" прошел экспертизу на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря.Это означает признание знаний, навыков и практик, связанных с управлением чайными плантациями, сбором чайных листьев, их ручной обработкой, а также распитием и совместным употреблением чая, говорится на веб-странице ЮНЕСКО, посвященной включению данного объекта в список.С древних времен китайцы сажают, собирают, делают и пьют чай. Производители чая разработали шесть категорий этого продукта: зеленый, желтый, красный, белый, улун и черный. Вместе с переработанными чаями, такими как цветочные чаи, в Китае насчитывается более 2 тысяч видов чайной продукции.Чай повсеместно присутствует в повседневной жизни китайского народа, поскольку заваренный или вываренный чай подается в семьях, на работе, в чайных домах, заведениях общественного питания и храмах. Напиток также является важной частью социального взаимодействия и церемоний, таких как свадьбы и религиозные ритуалы, добавляет ЮНЕСКО.В настоящее время у Китае есть 43 позиции в списке объектов нематериального культурного наследия. По этому показателю страна продолжает оставаться мировым лидером.

https://ria.ru/20210915/gorod-1750127012.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, юнеско, оон, новости культуры, новости - туризм