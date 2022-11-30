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Парламент Якутии принял закон о бюджете региона на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Парламент Якутии принял закон о бюджете региона на 2023 год
Парламент Якутии принял закон о бюджете региона на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022
Парламент Якутии принял закон о бюджете региона на 2023 год
Парламент Якутии принял в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023 год, несмотря на сложные экономические условия, объем средств на поддержку... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:27
2022-11-30T11:00
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
алексей еремеев
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Парламент Якутии принял в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023 год, несмотря на сложные экономические условия, объем средств на поддержку сельского хозяйства в республике вырос на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).Ранее сообщалось о том, что бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении.По уточненным данным параметров государственного бюджета, общий объем доходов республики прогнозируется в сумме свыше 272 миллиардов рублей, из которых объем безвозмездных поступлений – более 111 миллиардов рублей. Расходы бюджета превысят 282 миллиардов рублей. Дефицит составит в сумме свыше 10 миллиардов рублей."По итогам голосования закон принят в окончательном чтении", - заявили в пресс-службе.Спикер госсобрания Алексей Еремеев подчеркнул, что в 2022 году на поддержку сельского хозяйства из бюджета Якутии было выделено 12 миллиардов 268 миллионов рублей. "В 2023 году объем финансирования сферы сельского хозяйства, несмотря на самые непростые экономические условия в стране и в республике, вырос до 14 миллиардов 200 миллионов рублей. Это личная позиция и политическая воля главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева, за что ему огромная благодарность", - приводятся слова председателя парламента.
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республика саха (якутия), алексей еремеев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Алексей Еремеев
09:27 30.11.2022 (обновлено: 11:00 30.11.2022)
 

Парламент Якутии принял закон о бюджете региона на 2023 год

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Парламент Якутии принял в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2023 год, несмотря на сложные экономические условия, объем средств на поддержку сельского хозяйства в республике вырос на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Ранее сообщалось о том, что бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении.
По уточненным данным параметров государственного бюджета, общий объем доходов республики прогнозируется в сумме свыше 272 миллиардов рублей, из которых объем безвозмездных поступлений – более 111 миллиардов рублей. Расходы бюджета превысят 282 миллиардов рублей. Дефицит составит в сумме свыше 10 миллиардов рублей.
"По итогам голосования закон принят в окончательном чтении", - заявили в пресс-службе.
Спикер госсобрания Алексей Еремеев подчеркнул, что в 2022 году на поддержку сельского хозяйства из бюджета Якутии было выделено 12 миллиардов 268 миллионов рублей. "В 2023 году объем финансирования сферы сельского хозяйства, несмотря на самые непростые экономические условия в стране и в республике, вырос до 14 миллиардов 200 миллионов рублей. Это личная позиция и политическая воля главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева, за что ему огромная благодарность", - приводятся слова председателя парламента.
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