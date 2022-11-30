https://ria.ru/20221130/bpla-1835161447.html

Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию

Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию - РИА Новости, 30.11.2022

Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию

Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:51

2022-11-30T04:51

2022-11-30T04:51

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

украина

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию России, сообщил РИА Новости пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.Сумская область Украины граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ."В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", - сказал пленный.Также он рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали дроны, при этом сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. На такие задания, сказал Масюк, они выходили раз в два-три дня."И "мавики" (квадрокоптеры Mavic), и самолет новый, сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает - походу, американский самолет, не наш точно", - сказал украинский пленный.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

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сумская область, россия, украина