https://ria.ru/20221130/bpla-1835161447.html
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:51
2022-11-30T04:51
2022-11-30T04:51
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию России, сообщил РИА Новости пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.Сумская область Украины граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ."В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", - сказал пленный.Также он рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали дроны, при этом сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. На такие задания, сказал Масюк, они выходили раз в два-три дня."И "мавики" (квадрокоптеры Mavic), и самолет новый, сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает - походу, американский самолет, не наш точно", - сказал украинский пленный.
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сумская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
Украинский военнопленный рассказал о регулярных запусках БПЛА из Сумской области в Россию
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию России, сообщил РИА Новости пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.
Сумская область Украины
граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями
РФ.
"В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", - сказал пленный.
Также он рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали дроны, при этом сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. На такие задания, сказал Масюк, они выходили раз в два-три дня.
"И "мавики" (квадрокоптеры Mavic), и самолет новый, сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает - походу, американский самолет, не наш точно", - сказал украинский пленный.