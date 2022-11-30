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Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/bpla-1835161447.html
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию - РИА Новости, 30.11.2022
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:51
2022-11-30T04:51
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию России, сообщил РИА Новости пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.Сумская область Украины граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ."В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", - сказал пленный.Также он рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали дроны, при этом сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. На такие задания, сказал Масюк, они выходили раз в два-три дня."И "мавики" (квадрокоптеры Mavic), и самолет новый, сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает - походу, американский самолет, не наш точно", - сказал украинский пленный.
https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html
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сумская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина
04:51 30.11.2022
 
Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию

Украинский военнопленный рассказал о регулярных запусках БПЛА из Сумской области в Россию

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoРазведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США
Разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска регулярно запускали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе американские, из Сумской области на территорию России, сообщил РИА Новости пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.
Сумская область Украины граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ.
"В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России", - сказал пленный.
Также он рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали дроны, при этом сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. На такие задания, сказал Масюк, они выходили раз в два-три дня.
"И "мавики" (квадрокоптеры Mavic), и самолет новый, сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает - походу, американский самолет, не наш точно", - сказал украинский пленный.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
03:35Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияУкраина
 
 
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