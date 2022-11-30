https://ria.ru/20221130/boloto-1835156029.html

"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ

"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ

Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T01:20

2022-11-30T01:20

2022-11-30T10:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters.В статье отмечается, что украинские боевики используют ведра для расчистки затопленных траншей. Проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия, затрудняя "маневрирование и согревание войск", добавило издание. Журналисты также рассказали, что им удалось побывать на "заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ", не указав при этом их точного местоположения.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что плохие погодные условия затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834667359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина