01:20 30.11.2022 (обновлено: 10:44 30.11.2022)
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ
Reuters: украинские войска столкнулись с дождями, из-за чего окопы превратились в болото
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters.
"Cейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло", — рассказал журналистам боец ВСУ Петр.
В статье отмечается, что украинские боевики используют ведра для расчистки затопленных траншей. Проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия, затрудняя "маневрирование и согревание войск", добавило издание. Журналисты также рассказали, что им удалось побывать на "заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ", не указав при этом их точного местоположения.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что плохие погодные условия затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.