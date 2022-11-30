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"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/boloto-1835156029.html
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ
Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T01:20
2022-11-30T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters.В статье отмечается, что украинские боевики используют ведра для расчистки затопленных траншей. Проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия, затрудняя "маневрирование и согревание войск", добавило издание. Журналисты также рассказали, что им удалось побывать на "заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ", не указав при этом их точного местоположения.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что плохие погодные условия затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834667359.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
01:20 30.11.2022 (обновлено: 10:44 30.11.2022)
 
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ

Reuters: украинские войска столкнулись с дождями, из-за чего окопы превратились в болото

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с проливными дождями из-за чего их окопы превратились в болото, говорится в статье Reuters.

"Cейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло", — рассказал журналистам боец ВСУ Петр.

В статье отмечается, что украинские боевики используют ведра для расчистки затопленных траншей. Проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия, затрудняя "маневрирование и согревание войск", добавило издание. Журналисты также рассказали, что им удалось побывать на "заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ", не указав при этом их точного местоположения.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что плохие погодные условия затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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