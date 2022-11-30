https://ria.ru/20221130/bespilotniki-1835160143.html

ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник

ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022

ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T03:48

2022-11-30T03:48

2022-11-30T09:05

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

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МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил РИА Новости информированный источник."В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме "практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека".Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, российские военные применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Речь шла о беспилотниках "Куб", а также "Изделие-51/52".Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, — это класс беспилотных летательных аппаратов, способных длительное время летать в предполагаемом районе цели, ведя поиск. При обнаружении цели такой дрон поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

https://ria.ru/20221130/boloto-1835156029.html

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технологии, россия, украина