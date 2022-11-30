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ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/bespilotniki-1835160143.html
ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник
ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник
Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T03:48
2022-11-30T09:05
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
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МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил РИА Новости информированный источник."В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме "практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека".Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, российские военные применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Речь шла о беспилотниках "Куб", а также "Изделие-51/52".Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, — это класс беспилотных летательных аппаратов, способных длительное время летать в предполагаемом районе цели, ведя поиск. При обнаружении цели такой дрон поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.
https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html
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технологии, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина
03:48 30.11.2022 (обновлено: 09:05 30.11.2022)
 
ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники, сообщил источник

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСамолет-беспилотник
Самолет-беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков", — рассказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что дрон-камикадзе в таком режиме "практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека".

"Таким образом обеспечивается гарантированное пробитие танка с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа. Нередко это приводит к детонации боекомплекта машины", — отметил источник.

Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.
Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, российские военные применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Речь шла о беспилотниках "Куб", а также "Изделие-51/52".
Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, — это класс беспилотных летательных аппаратов, способных длительное время летать в предполагаемом районе цели, ведя поиск. При обнаружении цели такой дрон поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", полностью уничтожаясь сам.
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